Dakloze man radeloos nadat vrouw urineert op zijn beddengoed en brand sticht: “Ik ben letterlijk alles kwijt”

Er zijn bewakingsbeelden opgedoken van het moment dat twee vrouwen enkele schokkende handelingen verrichtten op het beddengoed van een dakloze man. Nadat Nicola King (23) en Jerely Evans (25) in de Engelse stad Portsmouth wat geld gaven aan de dakloze Roy Ransom, besloot een van hen zomaar te urineren op de laatste bezittingen van de man. Nadien zetten ze het beddengoed in brand en gingen ze ervandoor.

De schokkende beelden dateren van 9 april rond zeven uur ’s ochtends in Commercial Road. Op de rechtbank viel te horen dat de vrouwen zich aanvankelijk “vriendelijk” gedroegen tegenover Ransom. Zo gaven ze hem onder meer vijf pond om een drankje te kunnen kopen.

Hun daadwerkelijke bedoelingen bleken echter zeer kwaadaardig. Eens de man vertrokken was, probeerde Evans minutenlang om het beddengoed van Ransom in brand te steken. Ze urineerde ook op de bezittingen van de man. Nadien liep ze samen met King weg terwijl er zich rook begon te vormen. De brandweer kon gealarmeerd worden door enkele klanten in een nabijgelegen fastfoodrestaurant. Ze konden gelukkig op tijd voorkomen dat de vlammen zich zouden verspreiden in het gebouw.

“Zelfs geen deken meer”

“Alles wat ik had lag bij die ingang”, stelde Ransom in een verklaring. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe ontdaan en triest ik ben door deze gebeurtenis. Ik ben letterlijk alles kwijt.” Na de schuldbekentenis van King liet ook openbaar aanklager Richard Whithey nog van zich horen. “De beklaagden hebben de enige bezittingen van deze dakloze man vernield”, zei hij. “Hij had zelfs geen deken meer.”

Evans werd reeds veroordeeld tot een celstraf van vier maanden. King, zelf overigens ook een dakloze, krijgt op 27 oktober haar straf te horen.