Mathematisch kan het nog… maar het WK halen is zo goed als onmogelijk voor Nederland

De kans dat Nederland het WK 2018 in Rusland haalt, wordt kleiner met de minuut. Na de 8-0 overwinning van Zweden tegen Luxemburg kunnen onze Noorderburen nog steeds het eeuwenoude cliché “mathematisch kan het nog” bovenhalen, maar het wordt zo goed als onmogelijk...

Eerst de situatie: enkel de groepswinnaar gaat rechtstreeks door naar het WK in Rusland, de acht beste tweedes spelen barragewedstrijden tegen elkaar. Op dit moment staat Nederland derde met 13 punten, zes minder dan leider Zweden en vier punten minder dan de tweede in de groep, Frankrijk. ( bekijk hier de stand

Nederland speelt om 20u45 zijn voorlaatste WK-kwalificatiematch tegen Wit-Rusland, maar Zweden speelde om 18u al tegen Luxemburg. En de Zweden haalden stevig uit: het werd 8-0 in Stockholm. Door die monsterzege heeft Zweden een doelpuntensaldo van +19, 26 gemaakte goals en 7 tegengoals.

Nederland kan Zweden nog bijhalen op die eerste plaats, maar dan moet het wel twee monsterzeges boeken. Het doelpuntensaldo van Oranje staat namelijk slechts op +5. Veertien minder dan Zweden dus. Maar: mathematisch kan het nog. Als Nederland bij Belarus wint met pakweg 0-8, dan gaat Nederland de laatste groepswedstrijd in met een doelpuntensaldo +13. Nog steeds 7 minder dan Zweden, maar… dat is meteen ook de tegenstander op de laatste speeldag. Mathematisch kan het nog...

… de tweede plaats althans. Voor de eerste plaats heeft Nederland zijn lot niet meer in eigen handen. Frankrijk, dat op dit moment tweede staat, heeft ook nog twee wedstrijden achter de hand. Als het straks wint van Bulgarije, kan Nederland niet meer over Frankrijk in de stand. En dan staat op de laatste speeldag enkel nog de tweede plaats en een barragewedstrijd op het spel. Maar het is duidelijk zijn: de kans dat Nederland het WK mist, wordt letterlijk groter met de minuut...