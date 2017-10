Bondscoach Martinez na drie tegengoals bij Rode Duivels: “Nu geen tactische analyses maken”

Bondscoach Roberto Martinez had niet veel zin om in te gaan op de defensieve tekortkomingen bij de Rode Duivels. Hij wilde het vooral hebben over de uitstekende mentaliteit die zijn Duivels hadden getoond.

“Ik ben toch vooral blij hoor. Je moet de omstandigheden ook bekijken. Het veld was niet goed en we speelden deze wedstrijd toch vooral om te winnen. We begonnen heel goed. We stonden er, we wisten waarom het vandaag draaide. De blessure van Fellaini, die goed in de wedstrijd zat, heeft ons even teruggeslagen en toen scoorden ze twee keer. Maar we toonden veel karakter. We aanvaarden het verlies niet en dat is toch een enorm pluspunt. Als team deden we het goed. Dit is geen wedstrijd om te analyseren en naar de details te kijken. We hebben weer een stap verder gezet na de winst in Griekenland.”

Zou u er na de drie tegengoals over denken om de driemansdefensie over boord te gooien?

“Hm… Neen. De tweede goal was een verdedigende fout van Jan Vertonghen. Voor het overige is voetbal een spel van fouten. Er worden altijd fouten gemaakt. We moeten nu niet kijken naar systeem maar naar het karakter dat de spelers toonden. Ook naar de spelers die invielen. Dendoncker en Tielemans kwamen in en deden het goed. Op zo’n veld heeft het niet veel zin over tactiek te spreken. Drie of vier of vijf verdedigers. Daar ging het vandaag niet over. Het ging over willen winnen. We speelden in moeilijke omstandigheden tegen een ploeg die absoluut naar het WK wilde. Als je dan kunt winnen, moet je dat koesteren. Dus nu het systeem met drie verdedigers over boord gooien, geeft geen pas. We bekijken dat wedstrijd per wedstrijd.”

Waarom bracht u Dendoncker in? Omwille van zijn lengte?

“Het was ook een test. Dit veld speelt in de kaart van Dendoncker. Hij is een fysiek sterke speler die zich ook op training heel goed toonde. Vandaag was de test die ik wilde om te zien of hij op internationaal niveau ook meekan in zo’n moeilijke wedstrijden. Hij heeft dat laten zien. Dus, ik koos niet voor Dendoncker voor zijn lengte alleen.”

Hebt u het gevoel dat er een band komt tussen u en de spelers? Ze kwamen regelmatig naar de zijlijn om met u te overleggen.

“Het contact met de spelers is beter aan het worden. Ik leer van hen, zij leren van mij. De laatste twee wedstrijden toonden dat we een team aan het creëren zijn. Op alle vlakken. Op die lijn wil ik verder gaan. We kwamen naar om onze top-zeven positie te behouden. Als je ziet hoe we dat hebben gedaan, dat was heel mooi. We waren al gekwalificeerd en in deze omstandigheden dan toch nog winnen. Dat is klasse en zo gaan we er komen. Daar twijfel ik niet aan. We zijn op de goede weg.”

Jan Vertonghen ging in de fout én scoorde in de interland waarin hij het record van Jan Ceulemans evenaarde.

“Eigenlijk was dit Jan Vertonghen op zijn best. Eerst in de fout gaan en die fout dan rechtzetten. Zoals gezegd: voetbal is een spel van fouten. Je kan er eentje maken maar dan komt het eropaan om dat goed te maken. Als je dat kan, ben je een uitstekende speler. Dat is Jan dus. Ik kijk al uit naar het feest voor zijn record van 97 interland dat dinsdag tegen Cyprus zal plaatsvinden.”