Rode Duivels breken doelpuntenrecord maar zijn nog niet zeker dat ze het ook een tijdje in handen hebben

Het hing al een tijdje in de lucht maar na de wedstrijd op het veld van Bosnië-Herzegovina is het ook zover: de Rode Duivels hebben een recordaantal goals gescoord in een WK-kwalificatiecampagne.

De Duivels scoorden zaterdag vier keer tegen de Bosniërs en wonnen uiteindelijk met 3-4. Daarmee deden de troepen van Roberto Martinez in negen wedstrijden liefst 39 keer de netten trillen. Een verbetering van het record van 38 doelpunten dat Tsjechië neerzette in de aanloop naar het WK 2006 en goed voor 4,33 doelpunten per wedstrijd.

De poule van de Tsjechen bestond toen echter uit zeven landen, waardoor zij in totaal twaalf matchen speelden. De Rode Duivels zitten maar met zes landen in de groep. Het record van meeste doelpunten in een poule met zes landen was tot vandaag in handen van wereldkampioen Duitsland, dat in de aanloop naar die wereldtitel 36 keer de weg naar de netten vond.

De Duivels zijn echter niet zeker dat ze hun record ook gaan kunnen behouden. Duitsland zit namelijk aan 38 doelpunten tijdens deze WK-kwalificatiecampagne. Ook Spanje heeft nog een kans want La Roja scoorden al 35 keer in negen matchen. België speelt zijn slotwedstrijd thuis tegen Cyprus, terwijl Duitsland Azerbeidzjan ontvangt en Spanje naar Israël moet.