Ronaldo scoort weer op 7 oktober, een datum die een coach in de Jupiler Pro League maar al te goed kent

Cristiano Ronaldo blijft maar scoren. De Portugees brak de ban voor Portugal op het veld van Andorra door op aangeven van André Silva de 0-1 tegen de netten te werken. Ronaldo zit nu aan een indrukwekkend aantal internationale goals, op dezelfde dag dat hij zijn eerste professionele goal scoorde.

Ronaldo scoorde tegen Andorra zijn 79e doelpunt voor Portugal. Daarmee doet hij even goed als Godfrey Chitalu, eentje beter dan Hussein Saeed Mohammed en twee beter dan Pelé. Slechts twee spelers scoorden internationaal meer dan CR7:

Het was ook meteen het 15e doelpunt van de Portugees van Real Madrid tijdens deze WK-kwalificatiecampagne. Een evenaring van het record dat Robert Lewandowski slechts enkele dagen geleden neerzette:

Cristiano Ronaldo's 15th goal in a single UEFA World Cup qualification cycle ties the record set just days ago by Robert Lewandowski.