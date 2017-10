Het raadsel van Las Vegas: op deze vragen hebben we nog geen antwoord

Exact een week geleden veranderde een muziekfestival in Las Vegas in een bloedbad. Stephen Paddock (64) opende het vuur vanuit zijn hotelkamer en doodde 58 mensen. 489 mensen raakten gewond. Tot daar de feiten, want er blijven vooral veel vragen over na de schietpartij.

Waarom heeft hij het gedaan?

Stephen Paddock. Foto: AFP

Een motief vinden is voorlopig een onmogelijke taak gebleken voor de speurders. Er zijn wel meer dan duizend tips binnengekomen, maar echt bruikbare dingen zijn daar nog niet uitgekomen. Zowat heel de wereld wil weten waarom Stephen Paddock (64) vanuit zijn hotelkamer honderden kogels heeft afgevuurd op de bezoekers van een countryfestival in Las Vegas. De balans is loodzwaar - 58 doden en 489 gewonden - maar het lijkt er steeds meer op dat de dader zijn motief mee zijn graf in zal nemen.

“We hebben alles bekeken”, zegt Kevin McMahill, hulpsheriff van de politie van Las Vegas, bij CNN. “Zijn privé-leven, politieke voorkeuren, sociaal gedrag, financiële situatie en de potentiële radicalisering die al meermaals aangehaald is. Maar we hebben niets gevonden. Helaas, want we willen allemaal antwoorden.”

De piste van de radicalisering was een hardnekkige, zeker nadat terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) de dodelijke schietpartij had opgeëist. “Hij heeft zich enkele maanden geleden bekeerd tot de Islam”, klonk het via propagandakanaal Armaq. Volgens de politie is er echter geen enkele aanwijzing om serieus te nemen dat de 64-jarige Amerikaanse rijke boekhouder op rust geradicaliseerd was.

Was hij dan depressief of zo kwaad op de wereld dat hij iedereen wilde doden? Of gewoon een wraakzuchtige mens die anderen het leven niet gunde? “Ik zou je graag vertellen dat hij een klootzak was, dat ik hem haatte en dat ik hem graag zelf gedood zou hebben”, vertelde Eric Paddock, zijn jongere broer, aan The New York Times. “Maar dat kan ik niet zeggen, want hij was niet zo iemand. We moeten echt uitzoeken wat er met hem gebeurd is. Er is hem iets overkomen.”

Foto: AP

De speurders hebben wel een computer en wat elektronische toestellen in beslag genomen in de hotelkamer van Paddock in het Mandalay Bay-hotel en in zijn woningen in Mesquite en Reno. Of dat al iets opgeleverd heeft, is nog niet geweten. De politie is schaars met commentaar. Het enige dat Andrew McCabe van de FBI erover kwijt wilde, is dat “deze zaak helemaal anders is dan veel andere zaken waar we al mee geconfronteerd geweest zijn”.

En dan is er nog dat briefje dat in de hotelkamer gevonden werd. Geen zelfmoordbriefje, geen afscheidsbrief, wel een papier met allerlei getallen erop. Wat die betekenen? Niemand die het voorlopig weet.

Had Paddock nog plannen?

Eén aanslag plegen lukte Paddock. Een tweede niet, want door de gebroken ramen in zijn hotelkamer en de rookdetectoren die afgingen kon de politie zijn hotelkamer binnenvallen. Toen hij dat zag, stapte hij uit het leven. Al is het niet zeker dat hij nog aanslagen wilde plegen. De politie houdt rekening met die piste, want de Amerikaan kocht de voorbije 13 maanden zomaar even 33 wapens. Sommigen daarvan waren uitgerust met bump stocks, die van halfautomatische geweren plots volautomatische vuurwapens maken. Ideaal voor een aanslag, kortom.

In Las Vegas betuigen mensen voortdurend hun medeleven met de slachtoffers. Foto: Photo News

In zijn hotelkamer in Las Vegas trof de politie 24 wapens en duizenden patronen aan, verborgen in 10 tassen. Genoeg voor nog heel wat aanslagen dus.

De speurders houden er rekening mee dat hij ook op zoek was naar andere locaties om een aanslag te plegen. Hij richtte zich duidelijk voornamelijk op festivals, want Paddock boekte al hotelkamers met uitzicht op onder andere het Life is Beautiful-festival in Las Vegas en Lollapalooza in Chicago. Toch zijn er geen aanwijzingen dat hij effectief in die hotels geweest is.

Was zijn plan om na zijn aanslag te ontsnappen?

Volgens politiebaas Joe Lombardo is dat het geval. Er zou bewijs geweest zijn dat Paddock daarna zou vluchten, zei hij tijdens een persconferentie, maar details wilde hij niet geven. Hij werd tegengesproken door Adam Lankford, criminoloog van de universiteit van Alabama. Volgens hem is er alleen gefantaseerd bewijsmateriaal voor een mogelijke ontsnapping.

Handelde de dader alleen?

Foto: Photo News

Een van de moeilijkst te beantwoorden vragen. De speurders leken eerst te neigen naar een ja - Lombardo had eerder al het vermoeden uitgesproken dat de 64-jarige schutter hulp moet hebben gehad - maar de autoriteiten lieten later weten dat er geen bewijs is voor dat vermoeden en stelden dat Paddock een “lone wolf” was. Twee nieuwe ontdekkingen doen de speurders echter twijfelen over de vraag of hij wel alleen in zijn hotelkamer was: de oplader in de hotelkamer, die op geen enkele gsm van de dader past, en een hotelbadge die gebruikt werd op het moment dat de auto van Paddock niet in de parkeergarage stond.

Volgens ondersheriff Kevin Mcmahill was er “zeker geen tweede schutter in de kamer”, maar “we weten niet of er iemand was die van de aanval afwist”. In een persconferentie sprak Mcmahill bovendien tegen dat de kamerbadge werd gebruikt toen de schutter er niet was.

Nog opmerkelijk: het hotelpersoneel dat af en toe voedsel naar zijn kamer bracht, vertelde aan de hulpdiensten dat het vaak leek alsof hij met iemand aan het praten was in de kamer. Hij vroeg bijvoorbeeld of de bestelling wel klopte. Dat kan duiden op een andere persoon in de kamer, maar er is ook al opgeworpen dat de dader psychologische problemen had. Schizofrenie kan ertoe leiden dat de man stemmen hoort. De medicatie die aangetroffen zou zijn op naam van Paddock - al werd dat niet bevestigd door Lombardo - zou daar ook op kunnen wijzen.

Foto: ISOPIX

Hier en daar wordt gesuggereerd dat er nog een mysterieuze vrouw bij Paddock was in de dagen voor de schietpartij. Zeker is dat dat niet Marilou Danley (62) was, de vriendin van de dader die zich elders bevindt. Wie de vrouw wel was, proberen de speurders nu te achterhalen.

Hoe kon hij alles ongemerkt voorbereiden?

Je moet het maar doen: 10 tassen met 24 wapens en duizenden patronen een hotelkamer binnensmokkelen. De man moet dus al enige tijd bezig geweest zijn. Hij slaagde erin om al die tijd onder de radar te blijven. Ook de ramen van zijn hotelkamer breken lukte hem zonder zijn buren te alarmeren.