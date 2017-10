Ex van Josje wordt papa

Johnny de Mol en zijn verloofde, Anouk van Schie, verwachten hun eerste kindje samen. Het koppel maakte het nieuws bekend op Instagram. Op de foto zijn drie paar schoenen te zien, gevolgd door ‘2018’ en een vraagteken. “Je bent zo welkom en wij zijn intens gelukkig! Mooier dan dit wordt het niet!”, luidt het bijschrift.

De Mol, die acteerde in Crimi Clowns, had in 2015 een veelbesproken relatie met ex-K3-zangeres Josje Huisman. Die vormde, kort voor ze een relatie begon met De Mol, nog een koppel met Gert Verhulst.