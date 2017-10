Nederlands elftal krijgt er stevig van langs op Twitter: "We verliezen nog van Legoland"

Nadat Nederland al het EK 2016 miste, lijkt Oranje ook afwezig te zijn op het WK 2018. Oranje won weliswaar met 1-3 op het veld van Wit-Rusland, veel schoten ze er niet mee op. Zweden had eerder op de avond namelijk met 8-0 gewonnen van Luxemburg en Frankrijk won van Bulgarije. Nederland moet op de laatste speeldag van de WK-kwalificatiecampagne dan ook met zeven goals verschil winnen van Zweden. Quasi onmogelijk... Op Twitter kreeg het Nederlandse elftal er dan ook stevig van langs.

LEES OOK: Drama voor Oranje: WK halen is enkel mathematisch nog mogelijk

And the Oscar for best comedy goes to... The Netherlands! #WRUNED #WorldCupQualifier #Oranje #nederlandselftal pic.twitter.com/SXZYTqxokd