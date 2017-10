Hans Bonte: “Volwaardige Vlaamse rechtbank nodig”

Vilvoorde - Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) heeft er in De Zondag voor geijverd dat er een aparte Vlaamse rechtbank komt in Brussel. Daarnaast moet er ook een Vlaams parket komen in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Bonte is daarvan overtuigd nadat de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank de dader van een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in zijn stad in maart voorlopig vrijliet.

Bij dat ongeval kwam de twaalfjarige Merel De Prins uit Zemst om het leven. “Dat toont aan dat we nood hebben aan een volwaardige Vlaamse rechtbank en een volwaardig Vlaams parket in Halle-Vilvoorde. Vandaag zijn wij afhankelijk van een rechtbank die geen voeling heeft met de regio, die een andere cultuur belijdt”, zegt Bonte.

Hij roept minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op tot actie. “ Wij moeten onafhankelijk van Brussel kunnen werken.”

En de regering zou meer moeten doen met de tijd die het krijgt, vindt de SP.A’er. “Wat mij het meest stoort, is dat de regering een ongelooflijke kans verkwanselt om structurele problemen aan te pakken.”

“Hypocriet”

Bonte denkt in de eerste plaats aan de eenmaking van de Brusselse politiezones. Men verliest zich in symboolpolitiek. Als je ons land echt veiliger wil maken, moet je orde op zaken stellen in de hoofdstad. De fusie van de politiezones is cruciaal voor een integraal veiligheidsbeleid. Schrijf maar op: N-VA zal dat ook een breekpunt noemen voor de volgende verkiezingen. Maar nu doet ze niets. Ik noem dat hypocriet.”

Daarnaast noemt Bonte de Belgische inlichtingendiensten “onze zwakke plek”. Bonte pleit voor meer en betere samenwerking tussen de verschillende diensten. “Jambon wou een Kanaalplan in deze regio om terreur te bestrijden. Wel, ik wacht nog steeds op de eerste vergadering met alle burgemeesters. Als een potentiële radicaal van Brussel naar Vilvoorde verhuist, word ik zelfs niet ingelicht”, aldus nog Bonte.