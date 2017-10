Costa Rica plaatst zich voor WK na doelpunt in slotminuut

Het Centraal-Amerikaanse Costa Rica heeft zich in de CONCACAF kwalificatiegroep verzekerd van het tweede ticket naar Rusland. Het had daarvoor genoeg aan een gelijkspel tegen Honduras, al duurde het wel tot de 95ste minuut vooraleer het punt uit de brand werd gesleept in het nationaal stadion in San Jose. Het was uiteindelijk verdediger Kendall Waston die na een voorzet van Bryan Ruiz (ex-AA Gent) zijn land naar Rusland kopte.

De wedstrijd tussen beide landen werd met een dag uitgesteld door de doortocht van de tropische storm Nate. Die heeft aan een twintigtal mensen in Costa Rica, Honduras en Nicaragua het leven gekost.

In de Costa Ricaanse hoofdstad klom Honduras na 66 minuten op voorsprong na een kopbaldoelpunt van Eddie Hernandez. Het venijn zat echter helemaal in de staart. Diep in blessuretijd kon Waston zijn hoofd tegen een voorzet van Ruiz zetten en de bal voorbij Luis Lopez in doel deponeren.

Foto: AP

Foto: AP

Het gelijkspel betekent dat Costa Rica, met Randall Azofeifa nog een oud-Buffallo op de bank, zich voor de vijfde keer plaatst voor de eindronde van het wereldkampioenschap voetbal. In 2014 wist het land nog de kwartfinales te bereiken.

In de CONCACAF-zone is naast Costa Rica ook Mexico al verzekerd van deelname een Rusland. De Verenigde Staten, Panama en Honduras zijn met nog een wedstrijd voor de boeg nog in de running voor de derde plek die recht geeft op een rechtstreekse kwalificatie voor het WK. Het nummer vier moet een extra barragewedstrijd spelen tegen de winnaar van het duel tussen Australië en Syrië.