Donald Trump zaait verwarring met tweets over Noord-Korea: “Sorry, maar er is maar één ding dat zal werken”

Wat bedoelt hij? Heel wat Amerikanen vragen het zich af nadat hun president Donald Trump zaterdag twee tweets de wereld instuurde over (de wankele relatie met) Noord-Korea. “Er is maar één ding dat zal werken”, luidt het onder meer. Maar wat dat ene ding precies is, wilde Trump niet verduidelijken.

“Presidenten en hun regeringen praten al 25 jaar met Noord-Korea”, schreef Trump zaterdag op Twitter. “Er werden overeenkomsten gesloten en enorme sommen geld betaald… Maar het heeft allemaal niet gewerkt. Overeenkomsten werden geschonden nog voor de inkt droog was, Amerikaanse onderhandelaars werden belachelijk gemaakt. Sorry, maar er is maar één ding dat zal werken.”

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 oktober 2017

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 oktober 2017

“De stilte voor de storm”

De twee tweets leverden de Amerikaanse president meteen een hele resem telefoontjes op van de pers. Wat bedoelde hij ermee? Wat is dat ene ding dat zou werken? Trump bleef erg vaag in zijn antwoorden. “Het is de stilte voor de storm”, luidde het onder meer. Of nog: “Jullie komen er wel achter wat ik bedoel.”

Wat hij er ook precies mee bedoeld, het gaat om een zoveelste escalatie in het conflict tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. De voorbije weken en maanden dreigde Trump er al mee een ongeziene “vuur en furie” over Noord-Korea te storten en zelfs om het land helemaal van de kaart te vegen “indien nodig”. “Alles staat paraat voor een militaire actie. Lock and loaded”, zei hij onlangs ook nog. Op de vraag of zijn uitspraken niet te fors waren? “Integendeel, misschien waren ze nog niet krachtig genoeg. “Noord-Korea zou maar beter heel nerveus worden.”

De journalisten probeerden dan maar meer uitleg te krijgen van Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders, maar ook dat leverde niet veel op. “We gaan nooit op voorhand verkondigen wat de president precies van plan is”, zei ze. “En zoals hij al zei: jullie zullen gewoon moeten afwachten.”

De woordvoerster weigerde ook te bevestigen of de president het had over militair ingrijpen. Het enige wat ze wel wilde toegeven, was dat de regering “zich focuste op Noord-Korea en Iran”. “Er zijn heel wat slechte spelers in de wereld. Noord-Korea, Iran… Er zijn genoeg voorbeelden.”

Rex Tillerson

Volgens heel wat politieke journalisten hebben de tweets echter betrekking tot Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij heeft de voorbije weken geprobeerd om de “bombastische” uitspraken van de president over Noord-Korea een beetje te milderen. Ook al zei hij vorige maand zelf nog dat “militaire actie” het enige is wat overblijft als de diplomatie zou falen.

De voorbije dagen waren er nog wat spanningen tussen Trump en Tillerson. Die laatste zou de president tijdens een vergadering in het Pentagon afgelopen juli een ‘moron’ (debiel) hebben genoemd. Rond die periode zou Tillerson er ook mee hebben gedreigd om zijn ontslag in te dienen wegens verregaande meningsverschillen met de president. Al heeft hij dat later wel altijd ontkend.

Ook de president ontkende zaterdag dat er problemen tussen hem en zijn minister. “Hij mag wel eens wat harder optreden, maar voor de rest hebben we een zeer goede relatie.”