Parkeerbedrijven vrezen nieuwe app niet: “Je zal heel hard moeten lopen om te winnen van onze scanauto”

Op de smartphone een waarschuwing krijgen wanneer de parkeerwachter uw wagen nadert. Het kan een besparing zijn voor wie liever geen geld in de parkeermeter steekt of fout parkeert. Maar parkeerplaatsbeheerders vrezen de concurrentie van de app niet echt. “Tenzij je heel hard kan lopen, zal onze scanauto altijd winnen.”

De nieuwe app heet cPark. Hij werkt een beetje zoals Waze voor filedetectie en ­Coyote voor detectie van ­snelheidscamera’s. Gebruikers waarschuwing elkaar. Maar nu niet voor files of snelheidscamera’s. Wel voor parkeerwachters.

Telkens wanneer de cPark-gebruiker een parkeerwachter ziet, voert hij dat in de app in. Zo wordt een schema opgesteld waarin oplicht wanneer de controleurs het meest langskomen. Tegelijk krijgen andere app-gebruikers dan een waarschuwingspush. Zo kunnen ze alsong gauw geld in de meter gaan steken.

Deze scanwagens rijden straks ook bij ons. Foto: : www.parkeer24.nl

De app draaide al een paar weken proef in Brussel. Hier is schepen Marion Lemesre (MR) verantwoordelijk voor de parkeerwachters. Ze ligt niet echt wakker van de app. “Foutparkeerders of niet betalender parkeerders controleren we steeds gesofisticeerder. Straks zelfs zonder parkeerwachters. Want dan rijdt ook in Brussel een scanwagen door de straten. Die scant de fout geparkeerde wagens en haalt er ook meteen de wagens uit van de buurtbewoners. Dus die moeten geen ticketje hebben. De andere wel. Zo gaat de controle veel sneller. Ik wens de foutparkeerder die op terras een pint zit te drinken veel succes wanneer hij een push binnenkrijgt dat onze wagen zijn parkeerstraat is ingereden. Hij zal heel hard moeten rennen om zijn wagen nog te verplaatsen of alsnog een ticket te kopen.”

Geen systeem in Antwerpen

In Antwerpen is sinds vandaag de cPark-app actief. N-VA-schepen Koen Kennis, bevoegd voor het parkeerbeleid, is niet bang dat de app tot wild en gratis parkeren zal leiden. “De ontwikkelaars van de app beweren dat ze een systeem zullen blootleggen waarin je zal kunnen zien wanneer de parkeerwachters in welke straat langskomen. Wel: bij ons zal dat niet lukken want er zit gewoon geen systeem in.”

Koen Kennis gelooft ook niet dat app-gebruikers elke parkeerwachter die ze zien in de app zullen invoeren. “Dus het systeem waarin je een bericht krijgt wanneer een parkeerwachter in jouw parkeerstraat is, zal niet werken.”

Toch valt schepen Kennis de app niet volledig af. “De app zegt ook de parkeertarief van de straat waarin je bent en wijst je naar de dichtste gratis parkeerplaats. Dat is wel interessant.”