Spektakelmatch Rode Duivels gaat niet onopgemerkt voorbij in buitenlandse media: “Een knollenveld”, “a dead rubber” en bedankingen uit Italië

De zege van de Rode Duivels tegen Bosnië maakte in eigen land weliswaar weinig los, in het buitenland ging de spektakelwedstrijd van onze nationale ploeg niet onopgemerkt voorbij...

Beginnen we bij onze noorderburen: de Nederlandse openbare omroep NOS titelt “Grillig België verslaat Bosnië in doelpuntenfestival op knollenveld”, en weet dat “de grillig spelende Rode Duivels het lastig hadden met de Bosniërs.” Aandacht is er voor Jan Vertonghen (ex-Ajax), die er “bij de tweede Bosnische goal niet goed uitzag”. Het Algemeen Dagblad bewondert “de ‘Rode Duivels’ die zich vorige maand als eerste Europese land al van plaatsing voor de eindronde (van het WK, nvdr.) verzekerden”, en het weekblad Voetbal International heeft het over “een spectaculair feestje voor Jan Vertonghen”: “Met het WK-ticket op zak hoefde België niet per se het onderste uit de kan te halen.” NU.nl tenslotte weet dat België “alleen twee punten heeft laten liggen in de thuiswedstrijd tegen Oostenrijk.” Dat moeten we dan gemist hebben...

In Engeland is een zege van de Rode Duivels al lang geen verrassing meer. Daarom haalt de blessure van Marouane Fellaini overal de headlines: de openbare omroep BBC heeft nog wat aandacht voor de prestatie van de Belgen, “voor wie een goal van Yannick Carrasco de zege opleverde, nadat ze al zeker waren van kwalificatie voor het WK van volgend jaar”, maar bij The Daily Mail gaat het toch vooral over de middenvelder van Manchester United: “Het nieuws van de knieblessure van Fellaini zal een grote zorg zijn op Old Trafford, nu de ploeg van José Mourinho al kampte met een gebrek aan middenvelders. Als bevestigd wordt dat Fellaini een zware blessure opliep, zal dat ongetwijfeld tanden doen knarsen in het United-kamp, aangezien de wedstrijd tegen Bosnië voor de Belgen een overbodige opdracht (“a dead rubber”) was. België was immers al zeker van het WK, als eerste Europese land.”

In de Franse pers is er vooral aandacht voor de prestatie van Thomas Meunier: “De wedstrijd vond plaats op een veld dat internationaal voetbal onwaardig is. Toch begonnen de Belgen sterk met een goal van Thomas Meunier, zijn vijfde al deze campagne. De blessure van Fellaini zorgde voor de terugkeer van Bosnië, maar na de rust mocht De Bruyne hoger gaan spelen, en kwam Tielemans in de plaats van Mertens, die verzoop in het moeras. Nadien ging België erop en erover. België toonde dat het zonder Lukaku, Kompany en Witsel mentaal en tactisch progressie heeft gemaakt onder Martinez.”

De Italianen zijn vooral dankbaar: door de zege van de Rode Duivels tegen Bosnië zijn de Italianen mathematisch zeker dat ze niet bij de slechtste tweedes van alle WK-groepen horen, en zijn ze dus verzekerd van een play-offwedstrijd om een ticket voor Rusland. Zo titels La Stampa: “België helpt Italië een handje, kans op Rusland 2018 is veilig”: “Na de misstap tegen Macedonië slaakt Italië een zucht van verlichting. De Azzurri kunnen de wedstrijd tegen Albanië voorbereiden zonder te veel angst.” In de Corriere dello Sport wordt dat: “De Azzurri zijn nu rekenkundig zeker van playoffs om het WK na een leuk cadeau van België.” De sportkrant heeft ook aandacht voor Napoli-aanvaller Dries Mertens: “Hij stond in de basis, maar niet in de punt van de aanval. De “Napolitaan” speelde op rechts en werd bij de rust gewisseld.”

Het Spaanse AS tenslotte schenkt vooral aandacht aan matchwinner Yannick Carrasco, met de titel: “Een doelpunt van Carrasco houdt Bosnië bijna zeker weg van WK”: “De Bosniërs moeten vrezen dat ze bij de slechtste tweedes zijn. Na een knap openingsdoelpunt van Meunier hadden de aangeslagen Bosniërs weinig in te brengen tegen de standvastige Belgische verdediging, dat vervolgens wel in de fout ging op een door de regen doorweekt veld.”