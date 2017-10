Ghana protesteert bij FIFA over slechte scheidsrechter

Ghana’s first goal disallowed today by Daniel Bennett vs Uganda pic.twitter.com/HAHWdcNc0n @ghanafaofficial #WCQ2018 ????

De Ghanese voetbalbond (GFA) heeft bij de Wereldvoetbalbond FIFA protest ingediend over de leiding van de Zuid-Afrikaanse scheidsrechter Daniel Bennett en zijn assistenten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oeganda. Die partij eindigde zaterdag op een scoreloos gelijkspel, waardoor Ghana erg weinig kans maakt om het WK in Rusland te halen.

“Mr Bennett en zijn assistenten hebben Ghana een geldig doelpunt ontnomen in de 93e minuut”, luidt het op de site van de voetbalbond. “Herhalingen op televisie hebben aangetoond dat de treffer geldig was. De ref gaf Ghana eerder in de tweede helft ook geen strafschop toen Frank Acheampong in de zestien neergehaald werd. Deze en verschillende andere beslissingen van de wedstrijdleiding lieten de GFA geen andere keuze dan de FIFA te vragen hun prestatie te onderzoeken. De GFA verzoekt de FIFA voorts om de mogelijheid te overwegen om de wedstrijd te laten herspelen.”

Ghana staat met nog een match voor de boeg derde in zijn kwalificatiepoule, op drie punten van leider Egypte dat een match minder telt. Op de slotspeeldag in november ontvangt het team van Acheampong, door Anderlecht verhuurd aan het Chinese Tianjin Teda, Egypte.