Einde van een tijdperk: Pirlo kondigt afscheid aan

In het Italiaanse voetbal breekt weldra het einde van een tijdperk aan. Andrea Pirlo, in 2006 wereldkampioen met Italië, zal komende winter zijn contract bij het Amerikaanse New York City niet verlengen.

“Ik heb gemerkt dat het moment gekomen is”, vertelde de 38-jarige Pirlo in de sportkrant Gazzetta dello Sport. “Elke dag heb je fysieke problemen, kan je niet voluit trainen zoals je wil omdat er altijd wel iets is. Op mijn leeftijd is het genoeg, je kan niet blijven voetballen tot je vijftig jaar bent. Ik heb al enkele ideeën om iets anders te doen, maar neem pas later een beslissing.”

Pirlo maakte van 2001 en 2011 grote sier bij AC Milan, waarmee hij tweemaal de Serie A en de Champions League won. Nadien trok hij naar Juventus, waar hij nog vier keer de landstitel veroverde. In 2015 verkaste hij naar New York City.

In het shirt van zijn huidige club New York City Foto: BELGAIMAGE

Bij Juventus, waar hij zijn grootste successen vierde Foto: Photo News

In het shirt van de nationale ploeg Foto: Photo News