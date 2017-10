Massale opkomst tégen onafhankelijkheid in Barcelona: miljoen volgens organisatie, 350.000 volgens politie

In Barcelona hebben zondagmiddag honderdduizenden mensen deelgenomen aan een massale demonstratie tegen de onafhankelijkheid van Catalonië. Volgens Spaanse media gaat het om de grootste demonstratie voor de eenheid van het land en tegen de Catalaanse afscheiding. De organisatie heeft het over meer dan 1 miljoen deelnemers, de politie houdt het bij 350.000 manifestanten.

De burgerbeweging Societat Civil Catalana (SCC) organiseerde de demonstratie, die om 12 uur van start ging aan het Placa Urquinaona. De initiatiefnemers riepen iedereen op om Spaanse, Catalaanse en Europese vlaggen mee te brengen. "Laten we onze stemmen luid verheffen, wij zijn de zwijgende meerderheid", schreef SCC op Twitter.

Mario Vargas Llosa, Nobelprijswinnaar Literatuur, sprak de manifestanten zondagmiddag toe. "De Spaanse democratie moet blijven en geen enkele onafhankelijke samenzwering kan haar vernietigen", benadrukte de Nobelprijswinnaar.

Een groot aantal bedrijven in Catalonië heeft zondag laten weten dat ze erg ongerust zijn over de gang van zaken in de Spaanse regio en de mogelijke onafhankelijkheid van Catalonië. "We merken in de hotels in Barcelona een sterke daling van het aantal reserveringen", zegt Juan Rosell, de voorzitter van de werkgeversfederatie CEOE. Hij maakt zich zorgen voor het toerisme, de belangrijkste sector in de Catalaanse economie. "De toeristen zien de conflicten en manifestaties in de straten van onze grote steden en dat doet hen geen plezier."

Zaterdag kwamen al tienduizenden mensen op straat om te demonstreren tegen de onafhankelijkheid en voor de dialoog.

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP