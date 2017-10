Daarom roept deze vrouw anderen op om selfies te nemen met onbekende mannen

Een Nederlandse studente (20) nam een maand lang selfies met alle mannen die haar op straat nariepen en postte die foto's op een Instagrampagina. Zo hoopte ze duidelijk te maken dat vrouwen het niet als een compliment ervaren als ze op straat worden nagefloten of aangesproken door zogenaamde catcallers. Nu roept ze ook andere vrouwen op om hetzelfde te doen.

Noa Jasma had er meer dan genoeg van dat ze voortdurend op straat door mannen geïntimideerd werd en besloot als reactie hierop een Instagramaccount aan te maken, waarop ze selfies van zichzelf met de mannen in kwestie deelde. Sindsdien heeft ze in één maand tijd maar liefst drieëntwintig selfies op dearcatcallers gedeeld.

De twintigjarige studente bekende aan BuzzFeed News dat ze helemaal niet door had hoe ernstig de situatie was voor ze zich ten volle op haar project wierp. "Ik dacht ook dat mannen het verdacht zouden vinden om met me op de foto te gaan, waardoor ik eerst wat angstig was, maar meestal reageerden ze net heel positief," benadrukte ze nog. "Ze waren blij om met me te poseren voor een foto, omdat ze oprecht dachten dat ze me complimentjes gaven. Ze realiseerden zich nooit dat ik zelf niet gelukkig was met hun reacties.

Mmmmmm beautiful sweet girl #dearcatcallers Een bericht gedeeld door dearcatcallers (@dearcatcallers) op 30 Aug 2017 om 4:04 PDT

#dearcatcallers "Babyyyyyyyy! THANKYOU" *blowkiss* (slide ??) Een bericht gedeeld door dearcatcallers (@dearcatcallers) op 20 Sep 2017 om 12:11 PDT

Sinds het project eind augustus begon te lopen heeft de Instagrampagina meer dan 250.000 volgers verzameld. In haar meest recente post roept ze andere vrouwen op om hun ervaringen met catcallers wereldwijd te delen. "Om aan te tonen dat catcalling een wereldwijd fenomeen is, geef ik nu de fakel door aan andere vrouwen overal ter wereld. Hoewel mijn project ten einde is gelopen, betekent dit immers niet het einde van intimidaties van mannen op straat. Het zal een proces zijn dat tijd in beslag neemt."