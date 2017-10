Dick Advocaat zwaar onder vuur in Nederland (en dat rekenfoutje helpt niet echt): “De Hollandse ziekte”

Nederland kan zich in theorie nog plaatsen voor het WK voetbal in Rusland, maar dan heeft het dinsdag wel een mirakel nodig tegen Zweden. De Nederlandse pers wacht zolang niet om Dick Advocaat verantwoordelijk te houden voor het tweede opeenvolgende toernooi, en de bondscoach helpt zijn zaak niet echt door de pers en de publieke opinie tegen zich in het harnas te jagen...

Eerst de situatie: enkel de groepswinnaar gaat rechtstreeks door naar het WK in Rusland, de acht beste tweedes spelen barragewedstrijden tegen elkaar. Op dit moment staat Nederland in groep A derde met 16 punten, vier minder dan leider Frankrijk en drie punten minder dan Zweden, de tweede in de groep (bekijk hier de stand).

Frankrijk won met 0-1 bij Bulgarije, door die uitslag is de eerste plaats in groep A niet meer binnen handbereik voor Nederland. Oranje moet zich dus focussen op de laatste groepswedstrijd, tegen Zweden. Enkel als Nederland wint met 7 of meer goals verschil, wipt het nog over Zweden naar de tweede plaats in de stand.

Zweden heeft inderdaad een veel beter doelsaldo: 26 gemaakte goals en 7 tegengoals, goed voor een doelsaldo van +19. Daartegenover staat Nederland met 19 gemaakte goals en 12 tegengoals. Opgeteld goed voor een doelsaldo van +7. Twaalf minder dan Zweden dus, maar toch zijn zes goals niet genoeg: dan heeft Nederland hetzelfde doelsaldo als Zweden, maar maakte het één doelpunt minder tijdens deze WK-kwalificaties. En dat geeft in dat geval de doorslag.

Foto: Photo News

Rekenfoutje

Advocaat weet dus dat zijn ploeg voor een bijzonder zware opdracht staat: “De realiteit is dat het heel moeilijk wordt, maar het is nog niet voorbij.” De Nederlandse bondscoach had ook gehoopt op een ruimere zege tegen Wit-Rusland. “Maar we konden zelfs met zes spitsen spelen, we kregen geen controle over de wedstrijd. Er werd onrustig gespeeld. Uiteraard zijn er altijd dingen die we anders konden doen, maar dat is achteraf gemakkelijk gezegd. En de wedstrijd tegen Zweden moet nog altijd worden gespeeld. 6-0 is haalbaar!”

Die laatste zin komt Advocaat nu duur te staan, want 6-0 is dus niet voldoende. “Het moet wel 7-0 worden”, reageerde de attente presentator. “Moet het 7-0 zijn? Dan maken we er nog eentje bij”, reageerde Advocaat laconiek.

Een kleine rekenfout van Dick Advocaat, die denkt dat 6-0 winst tegen Zweden voldoende is: “Dan maken we er nog één bij” #wruned pic.twitter.com/Ljio65xgLJ — NOS Sport (@NOSsport) 7 oktober 2017

Pijnlijke voorgeschiedenis

Het rekenfoutje van Advocaat is slechts het (voorlopig) laatste hoofdstuk in een rampweek voor de Nederlandse bondscoach. Eerder al werd hij bij onze noorderburen het mikpunt van spot toen Zweden met 8-0 won van Luxemburg… nadat Advocaat vrijdag op de vraag van een NOS-journalist of Zweden met 8-0 kon winnen van Luxemburg antwoordde met “Wat is dat nu voor een stomme vraag.”

Zweden wint met 8-0 van Luxemburg. Een score die Dick Advocaat zeker niet zag aankomen… → https://t.co/IxXYNQyP2l pic.twitter.com/Q09898hBrA — NOS Sport (@NOSsport) 7 oktober 2017

Dat de relatie tussen Advocaat en de Nederlandse pers op scherp staat, bleek ook uit de opmerking van de bondscoach vrijdag dat de journalisten die hem onder vuur namen “nooit op niveau gevoetbald” hebben.

Dick Advocaat zet (lachend) de pers op scherp in aanloop naar #witned. "Jullie hebben nooit op niveau gevoetbald." https://t.co/ajdC2dYQlj pic.twitter.com/3G06pufLA7 — NOS Sport (@NOSsport) 6 oktober 2017

Advocaat lag ook bij zijn vorige passage als Nederlands bondscoach al eens zwaar onder vuur: op het EK 2004 in Portugal haalde hij toen bij een voorsprong in de wedstrijd tegen Tsjechië een ontketende Arjen Robben naar de kant, waarna Oranje alsnog de boot in ging. Zijn toenmalige assistent Willem Van Haneghem antwoordde daarna op een persconferentie op de vraag wat hij zou doen als Advocaat dat nog eens zou doen met de woorden: “Dan sla ik hem neer”, en Jan Mulder liet in een tv-uitzending het woord “stenigen” vallen. Advocaat nam Mulder die uitspraak zeer kwalijk, hoewel die eigenlijk sarcastisch bedoeld was om de overdreven heisa te laken.

Gif in Nederlandse media

De pennen waren vandaag dus scherp geslepen in de Nederlandse media: “Al een uur voor de aftrap wist Oranje dat het voorbij was, door de 8-0 zege van Zweden op Luxemburg, maar zelfs winnen van Wit-Rusland bleek nog een hels karwei”, oordeelt het Algemeen Dagblad. “In Borisov werd eens te meer bevestigd: Nederland heeft een kwaliteitsarm team zonder topspelers, op slechts de oude strijder Robben na, gestuurd door een bondscoach die er - net als zijn voorgangers - geen enkele lijn in weet te krijgen. Je verzint het haast niet, al die cynische symboliek rond Oranje in de afgelopen drie jaar. Er staat haast geen maat meer op de neergang, en alles wat er in deze kwalificatiereeks mis kon gaan, gaat ook zo’n beetje mis. Van een onterecht afgekeurde goal tegen Zweden tot het ontslag van Danny Blind. Van de afgang in Frankrijk tot een stel hopeloos prutsende Luxemburgers. Van blessures tot blunders. Van kwaad tot erger in alle denkbare opzichten. Ook het decor in Wit-Rusland paste vanavond feilloos bij de treurmars van Oranje. Slechts een paar duizend mensen bevolkten de tribunes van de Borisov Arena, een stadion dat nog het meest aan dat van Willem II doet denken, maar dan in een merkwaardig stuk Wit-Russisch niemandsland gelegen.”

De Zweedse pers ziet het duel tegen Nederland volledig zitten, en de uitspraken van Advocaat zijn ook daar doorgedrongen

Foto: Photo News

De Telegraaf hoopt tegen beter weten nog steeds op een ticket voor Rusland: “WK lijkt utopie voor Oranje. De opdracht voor het Nederlands elftal was na de wedstrijd van Zweden - Luxemburg simpel: zoveel mogelijk scoren. Doordat de Scandinaviërs met liefst 8-0 wonnen, was het verschil tussen Zweden en Oranje opgelopen naar zes punten en liefst veertien treffers. Een klap voor de ploeg van Dick Advocaat, die wist dat het WK en de tweede plaats in groep A ook bij een zege in Borisov mijlenver uit zicht was. Memphis Depay schoot in blessuretijd nog raak uit een vrije trap: 1-3. Oranje heeft door de zege nog altijd drie punten minder dan nummer twee Zweden. Nu het doelsaldoverschil plus twaalf is, zal Nederland zo goed als zeker voor de tweede keer op rij niet aanwezig zijn op een groot eindtoernooi. Dinsdag wacht het laatste WK-kwalificatieduel met Zweden.”

Foto: Photo News

De Volkskrant heeft minder hoop: “Alleen bij een zege met zeven doelpunten verschil tegen Zweden, dinsdag in Amsterdam, eindigt Oranje nog als tweede in de groep, met een mogelijke play-off als vervolg. Dat is onmogelijk. Althans, dat kan alleen in dromen en in stripverhalen. Met name de tweede helft was een beschamende vertoning van een elftal op drift, een elftal dat het niet meer wist, dat uit elkaar viel, met een coach die het ook niet meer wist, die na dinsdag afscheid zal nemen van Oranje. Net als aanvoerder Robben. Nederland mist straks het tweede toernooi op rij, na het EK in Frankrijk. De crisis is diep. Nederland zal min of meer opnieuw moeten leren voetballen. Vooral de eeuwige behoefte aan balbezit, aan zogenoemde controle, is bijna niet meer te harden. In plaats van meteen op jacht te gaan naar een doelpunt, door de bal snel naar voren te spelen, volhardde Nederland in de het eerste kwartier in oneindig veel balletjes breed en terug, de Hollandse ziekte in het voetbal. De toon zetten in een wedstrijd, dat is van belang. Dat kan of wil Nederland niet meer.”

Foto: EPA-EFE

Advocaat werd vooral in Metro geviseerd: “Ondanks de wetenschap dat er onnoemelijk veel doelpunten gemaakt moesten worden, wilde de bondscoach niet tornen aan zijn voorgenomen opstelling. Dus met twee controlerende middenvelders: Georginio Wijnaldum en Tonny Vilhena. Het duo speelde de bal vooral achteruit in plaats van vooruit, waardoor er nauwelijks sprake was van Nederlands gevaar. Tien minuten na rust was het drama compleet, toen Maksim Volodko de gelijkmaker voor zijn rekening nam. 1-1 tegen Wit-Rusland dat in De Kuip nog met 4-1 opzij werd gezet, maar blijkbaar een redelijk gelijkwaardige opponent is als het er écht om gaat. Tegen het eind van de wedstrijd was het zelfs de thuisploeg die nadrukkelijk(er) op zoek ging naar het winnende doelpunt. Het waren uiteindelijk Arjen Robben (strafschop) en Memphis Depay (vrije trap) de zege binnensleepten, maar het maakt voor het Nederlands elftal weinig meer uit. Zeven doelpunten maken tegen Zweden en er nul incasseren is op zijn zachtst gezegd een utopie. Zeker na de wanvertoning op Wit-Russische bodem, want wat Oranje liet zien was ver onder de maat. Andermaal werd duidelijk dat dit Nederlands elftal niet thuishoort op een WK.”