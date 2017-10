Speurders in zaak Maddie McCann zijn Oost-Europese weduwe op het spoor die belangrijke rol kan spelen

De speurders die zich al jaren buigen over de verdwijning van Maddie McCann hebben nog wat bijkomend geld gekregen om een nieuw spoor in de zaak te onderzoeken. Centraal daarin staat een Oost-Europese weduwe, meldt The Sun zondag.

De driejarige Madeleine ‘Maddie’ McCann verdween in mei 2007 toen ze samen met haar ouders Kate en Gerry op strandvakantie was in Portugal. Sindsdien hebben Britse en Portugese speurders al verwoede pogingen gedaan om te achterhalen wat er gebeurd is met het jonge Britse meisje.

Het onderzoek heeft in totaal al 12 miljoen pond, 13,3 miljoen euro, gekost, schrijft The Sun zondag. Om de paar weken of maanden krijgen de speurders extra budget om een nieuwe onderzoeksdaad te stellen. Dat is nu opnieuw het geval: met een bijkomende som geld kunnen de agenten op zoek naar een vrouw die volgens hen wel eens een belangrijke getuige in de zaak kan zijn.

De vrouw is van Oost-Europese origine en woonde in Praia da Luz, dichtbij het vakantiehuis waar de familie McCann in 2007 verbleef. Na de dood van haar echtgenoot verliet ze Portugal. “Ze zou iets gezien of gehoord kunnen hebben dat voor haar nutteloos lijkt te zijn, maar dat voor ons levensbelangrijk kan zijn”, vertelt een bron aan The Sun. “Als ze zich hierin herkent, hopen we dat ze de politie contacteert. Ze heeft echt niets te vrezen.”