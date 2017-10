Politie arresteert Watford-speler na bizarre nacht met vier (!) prostituees

Isaac Success en de dames in kwestie Foto: The Sun

Het Premier League-bestaan is tot op heden geen doorslaand succes voor Isaac Success. Dan maar je toevlucht zoeken in drank en prostituees, dacht de Watford-aanvaller, maar ook dat bleek geen goed idee. Dat blijkt toch uit het verhaal dat de tabloid The Sun kon losweken bij de dames van plezier in kwestie...

Watford nam Success in de zomer van 2016 voor vijftien miljoen euro over van het Spaanse Granada. In anderhalf seizoen Premier League kwam de Nigeriaan echter maar tot 17 optredens en één doelpunt voor de Hornets. Volgens The Sun wilde Success zijn zorgen op 11 september jongstleden dan maar even vergeten met een avontuurtje met vier prostituees, die hij had opgescharreld na een avond in een stripclub. Hij nam hen mee naar het dure Londense hotel Sopwell House, waar hij een suite had gehuurd.

Prostituee Alexis Domerge: “Hij schepte de hele tijd op over hoeveel geld hij wel verdiende. Hij zei: ‘Jullie geloven nooit hoeveel ik verdien op 90 minuten’”. Voor de geïnteresseerden: Success krijgt bij Watford 33.000 euro per week. “ Collega Michaele Carter: “Hij leek verlegen, waarschijnlijk omdat hij nog maar 21 is. Maar na wat geklets nam Alexis het heft in handen, en zei ze dat het tijd was om ter zake te komen. Ze lachte eens, en zei: ‘We want your money before the honey’ ('We willen je geld voor er hier plezier gemaakt wordt’, nvdr.)”

Prestatie

Success betaalde de vier dames van plezier dan ook 2.000 euro voor hun diensten, die ze onder elkaar verdeelden. Domerge: “Ik trok zijn onderbroek uit en begon eraan, terwijl ook de andere drie meisjes alles deden wat je je kan voorstellen.” Carter: “We masseerden hem anderhalf uur, dat is zo lang als een voetbalwedstrijd." Maar volgens de vrouwen was Success te dronken om vervolgens te presteren: “Hij dronk de hele tijd Baileys. Hij moet op zijn minst twee flessen recht uit de fles hebben leeggedronken. Wat verwacht je dan, als je zoveel drinkt? De Baileys eiste zijn tol. Hij lag laveloos op het bed, dus zeiden we dat we zouden vertrekken. Toen werd hij boos, en begon hij te schreeuwen dat hij zijn geld terugwilde. Ik denk dat hij het hele hotel wakker moet hebben gemaakt."

De politie werd gebeld naar aanleiding van het kabaal. Carter: "Er werd ook wat getrokken en geduwd. Ik had een sneetje in mijn gezicht en een blauwe plek op mijn arm. Ik weet niet hoe dat is gebeurd, maar wel dat ik achteruitviel en de hielen van mijn Louboutin-schoenen van 600 euro gebroken heb. Ik maakte dus al netto 100 euro verlies!"

Arrestatie

Vijf politiewagens kwamen ter plaatse. Success gaf volgens de vrouwen aan de agenten toe dat hij hen betaald had voor seks, en werd daarop geboeid afgevoerd. Een woordvoerder van de politie van Hertfordshire: "We onderzoeken een beschuldiging van aanranding die plaats zou hebben gevonden in het hotel Sopwell House op maandag 11 september om half zeven 's ochtends. Een 21-jarige man werd gearresteerd en vervolgens weer in vrijheid gesteld. Het onderzoek is nog lopende." Een vertegenwoordiger van de speler liet intussen weten dat hij "alle beschuldigingen ten sterkste ontkent, we zullen dan ook tot het uiterste gaan om zijn naam te zuiveren van alle blaam."