Laurens De Plus “op weg naar huis” na doodsmak in Ronde van Lombardije, Bakelants blijft op intensieve zorgen

Laurens De Plus is op weg naar huis, dat bevestigde zijn team Quick Step Floors. De renner kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Lombardije, maar zonder al te veel erg. Na een nachtje in het ziekenhuis is hij op weg naar huis. Jan Bakelants moet intussen wél op intensieve zorgen blijven.

De Plus kwam zaterdag ten val in de afdaling van de Muro di Sormano en belandde in een ravijn. Zijn val werd gebroken door struikgewas en de renner uit Ninove kwam er met de schrik vanaf. Hij liep geen ernstige verwondingen op.

Laurens De Plus Foto: Photo News

Hij werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. “Daar bleef hij nog een nacht ter observatie”, aldus communicativerantwoordelijke Mark Ellegaard van het team, “en vanmorgen werd hij dan overgebracht naar het teamhotel. Hij is nu op weg naar huis met het vliegtuig. Maandag ondergaat hij nog enkele onderzoeken in het ziekenhuis van Herentals, maar hij voelt zich, gelet op de omstandigheden, best wel goed. Hij heeft enkel een beetje last in het rechterbeen.”

Laurens De Plus en familie Foto: Quick Step Floors

Bakelants blijft op intensieve zorgen

Jan Bakelants (AG2R) kwam even later in dezelfde bocht ten val, en had niet zoveel geluk als De Plus: 7 gebroken ribben en 2 gebroken ruggenwervels waren het harde verdict. De breuk in één van die ruggenwervels is bovendien niet stabiel, Bakelants mag voorlopig dus niet verplaatst worden. Hij ligt nog steeds op de afdeling intensieve zorg in een Italiaans ziekenhuis.

Jan Bakelants Foto: Photo News

De familie van Bakelants gaf aan Sporza meer uitleg: zo zou Bakelants nog steeds veel pijn hebben, helemaal alleen liggen en niks anders kunnen doen dan naar het plafond kijken. Zijn familie reist vandaag dan ook af naar Italië. Het is nog onduidelijk of hij ook daar geopereerd zal worden.