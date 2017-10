Dove biedt excuses aan na “racistische” reclame

Dove heeft zich verontschuldigd voor een wel erg vreemde reclamecampagne. Het bedrijf postte een reeks foto’s op sociale media waarop te zien was hoe een zwarte vrouw haar kledij uitdeed en plots blank werd. “Racistisch”, klonk het meteen.

Dove is een van de grootste producenten van zeep en hygiëneproducten. Zaterdag pakt het op sociale media uit met een wat vreemde reeks foto’s. Eerst zie je een zwarte vrouw, maar wanneer die haar kledij uitdoet en zeep van Dove gebruikt is ze plots blank.

“Erg racistisch”, reageerden veel mensen op sociale media, en dat zag het bedrijf zelf ook snel in. “De foto die we recent gepost hebben heeft zijn doel compleet gemist: vrouwen met een andere huidskleur betrekken in onze campagne. We betreuren heel erg dat de foto’s slecht ontvangen werden.”

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) 7 oktober 2017

Vermoedelijk wilde Dove aantonen dat hun zeep door mensen met alle huidskleuren gebruikt wordt, maar dat kwam wel heel knullig over. Op Twitter regent het nog steeds woeste reacties. “We hebben geen nood aan excuses. We kiezen voortaan voor een merk dat niet racistisch is. Daag”, schrijft iemand.