Polen bibbert na geweldige omhaal en goal Oostende-speler, maar mag naar WK via Lewandowski

Polen heeft zondagavond in eigen land zijn WK-ticket voor komende zomer in Rusland binnengehaald. De Polen moesten winnen van Montenegro om zich om één speeldag van het einde Denemarken af te houden voor groepswinst. En Lewandowski en co. deden hun taak. Maar niet zonder moeite. Ze kwamen 2-0 op voorsprong, maar in het slotkwartier kwamen de Montenegrijnen terug na een geweldige omhaal en een doelpunt van Oostende-speler Tomasevic. Maar dan is daar Robert Lewandowski om een verdedigende fout van de bezoekers genadeloos af te straffen. In groep F zette het al geplaatste Engeland de puntjes op de i tegen Litouwen, terwijl een Schots voetbaldrama zich afspeelde in Slovenië.

Groep E: Polen reserveert WK-ticket na gekke slotfase

Bij winst waren de Polen zeker van het WK in Rusland en al na een kwartier hadden ze hun schaapjes op het droge. Althans, zo leek het. Er waren amper zeven minuten weggetikt toen Krzysztof Maczynski de openingsgoal tegen de netten prikte, geen tien minuten later verdubbelde Kamil Grosicki de score. Match gespeeld, denk je. Maar met een fantastische omhaal van Stefan Mugosa kwamen de Montenegrijnen terug in de match. En vijf minuten later voltrok zich het Poolse horrorscenario : een afvallende bal kwam voor de voeten van Oostende-speler Zarko Tomasevic en die knalde mooi binnen. Maar de Montenegrijnen verknalden nog eens twee minuten later niet het Poolse feestje, maar vooral dat van henzelf. Robert Lewandowski reageerde attent op een te korte terugspeelbal op de doelman en zette de scheve situatie opnieuw recht. En nog wat het niet gedaan. Drie minuten voor tijd werkte Filip Stojkovic de bal knullig in eigen doel: 4-2. Polen naar het WK in Rusland.

Voor de match had ook Denemarken nog kans op een WK-ticket. Maar dan moest het zelf winnen tegen Roemenië en hopen dat Polen een steek zou laten vallen. Na exact een uur maakte Christian Eriksen het openingsdoelpunt voor de Denen en de situatie kleurde helemaal roze toen Ganea rood pakte en Montenegro gelijk maakte tegen Polen. Maar tegen tien man incasseerden de Denen vlak voor tijd nog een Roemeense gelijkmaker van Deac en moeten ze barrages spelen om alsnog naar het WK te mogen. Nog in diezelfde groep speelden Kazachstan en Armenië 1-1 gelijk.

Groep F: Engeland boekt zege, Slovakije naar barrages

In groep F was Engeland al zeker van groepswinst. De match tegen Litouwen was dus louter nog om het prestige en de FIFA-punten. Maar ook daarvoor gingen de Engelsen voor de overwinning. Via - wie anders dan - Harry Kane kwamen de bezoekers op voorsprong en dat ene doelpunten bleek genoeg voor de zege.

Spannender was het wel voor de tweede plaats. Schotland speelde in een rechtstreeks duel in en tegen Slovenië voor de tweede plek, maar beide ploegen kwamen niet verder dan 2-2. Slowakije is door hun 3-0 zege de lachende derde en springt zo alsnog over Schotland met een beter doelsaldo naar de tweede plek waardoor ze nog kans maken op een ticket voor de barragematchen.