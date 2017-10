OH Leuven klopt Westerlo en springt zo opnieuw naar tweede plaats

OH Leuven heeft zondagavond de laatste wedstrijd op de tiende speeldag in de Proximus League naar zijn hand gezet. De Leuvenaars klopten in extremis Westerlo met 2-1 en klimmen zo opnieuw over Cercle Brugge naar de tweede plaats in de stand.

Leuven kwam op voorsprong via spits Casagolda. Hij werkte na 63 minuten een afgeweerd schot van Storm voorbij Westerlo-doelman Van Langendonck. Westerlo bleef in de match en sloeg tien minuten voor tijd terug. Annys, nota bene ex-Leuven, trapte een afvallende bal overhoeks binnen: 1-1. In het slot bezweken de Kempenaars echter alsnog onder de Leuvense druk. Opnieuw Casagolda trapte in de slotminuut de winnende 2-1 hoog tegen de touwen.

Eerder zondag won Roeselare thuis van Union met 1-0 en speelden Lierse en Tubeke 1-1 gelijk op het Lisp. Zaterdag ging leider Beerschot Wilrijk in eigen huis pijnlijk de boot in tegen Cercle Brugge (0-3).

In de stand blijft Beerschot Wilrijk leider met 21 punten. Eerste achtervolger OH Leuven nadert tot op twee punten. Cercle Brugge volgt op drie punten. Westerlo staat met tien punten zesde.