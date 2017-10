Amper drie dagen na vertrek bij Lierse stapt Fred Vanderbiest over naar andere tweedeklasser

Fred Vanderbiest heeft niet lang zonder ploeg gezeten. Geen twee dagen na zijn vertrek bij Lierse gaat de coach aan de slag als assistent van Dennis Van Wijk bij oude liefde Roeselare. De West-Vlaming voetbalde als speler tussen 2001 en 2008 225 wedstrijden voor Roeselare en keert nu dus als lid van de technische staf terug naar Schiervelde.

Fred Vanderbiest woonde vanmiddag als aandachtige toeschouwer de competitiematch bij van Roeselare tegen Union en enkele uren later maakte de West-Vlaamse club de komst van hun nieuwe assistent-coach wereldkundig. “Zijn aanstelling kadert in de verdere uitbouw van onze club”, schrijft het team op zijn website.

Fred Vanderbiest heeft een speciale band met Schiervelde. Tussen 2001 en 2008 speelde hij er 225 wedstrijden en loodste hij als kapitein de ploeg naar eerste klasse. Opvallend: coach toen bij de promotie was Dennis Van Wijck, de huidige trainer van Roeselare. De terugkeer van Vanderbiest naar Schiervelde is dus ook meteen een hereniging van de toenmalige kapitein en trainer. Nu als coach en assistent-coach.

Donderdagnacht werd de samenwerking tussen Vanderbiest en Lierse in onderling overleg stopgezet na tegenvallende prestaties. De druppel om over te gaan tot een breuk was een 2-0 verlies van Lierse tegen - jawel - Roeselare.