Zware brand in winkelcentrum: 3.000 mensen geëvacueerd

In een winkelcentrum in Moskou is zondag een zware brand uitgebroken. De 3.000 aanwezigen werden meteen geëvacueerd, enkele mensen raakten gewond. De vlammenzee levert spectaculaire beelden op.

Het winkelcentrum in het westen van Moskou is 55.000 vierkante meter groot. Op het moment waarop de brand in een magazijn in de kelder uitbrak waren er zo’n 3.000 mensen aanwezig. Zij werden meteen geëvacueerd door de hulpdiensten.

Een grote macht van meer dan 290 brandweermannen wordt ingezet om de vlammen te bestrijden. Het dak zou deels ingestort zijn, al is dat nog niet duidelijk. Zeker is wel dat het enorme vuur een ravage zal aanrichten. Dat zie je al snel op de spectaculaire beelden.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE