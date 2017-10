‘De Buurtpolitie’-actrice toont heel andere kant van zichzelf

De Vlaamse televisiekijker kent haar vooral als de strenge maar rechtvaardige rechercheur Brigitte Broeckx uit De Buurtpolitie, maar binnenkort toont Ilse La Monaca (38) een heel andere kant van zichzelf in de musical Mozart die op 19 december in première gaat in de Antwerpse Stadsschouwburg.

“Ik speel Cecilia Weber, de schoonmoeder van Mozart”, zegt ze. “Ze wil mee profiteren van het geld dat binnenstroomt bij de succesvolle componist. Mozart is eerst verliefd op haar oudste dochter, maar die trouwt uiteindelijk toch met een andere man. Ik stuur dan mijn andere dochter Constanze op Mozart af, en gelukkig valt hij ook voor haar charmes. Cecilia vindt dat Mozart gerust mag afdokken als hij aanpapt met haar dochter.” (lacht)

La Monaca had voor ze drie jaar geleden toevallig in De Buurtpolitie belandde, al een musicalcarrière van dertien jaar achter de rug. “Musical is mijn passie, en ik ben in Londen gaan studeren. Maar in België was er niet zo veel werk, in tegenstelling tot de Duitstalige gebieden. Ik heb hele mooie rollen gespeeld in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië. Zolang ik niet gebonden was aan een land, was ik vrij en blij om te gaan waar ik wilde, maar toen ik mijn man leerde kennen ben ik weer naar België verhuisd.”

De actrice is deze week nog aan het filmen voor het negende seizoen van De Buurtpolitie dat volgend jaar op de buis komt, maar daarna is het even tijd voor Mozart. “Ik krijg vakantie tot 11 januari. Ik kan me dan helemaal focussen op Mozart. Binnenkort gaan we met een aantal mensen van de hoofdcast twee weken repeteren in Wenen. Daar kijk ik enorm naar uit, want het is al zeven jaar geleden dat ik daar nog geweest ben. Ik heb al zitten afspreken om een aantal collega’s nog eens te ontmoeten. Ik heb intussen voor elke avond een andere date.” (lacht)

