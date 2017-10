Bye bye, fair play: match in derde provinciale ontaardt compleet na onsportieve winning goal

Jan Vertonghen kwam ooit in een soortgelijke situatie terecht, al was het bij de Rode Duivel natuurlijk volledig onbedoeld... Foto: rr

Houtem - Sint-Denijs Sport, normaal een affiche waarover je een kort verslagje terugvindt in één van de vele kolommen provinciaal voetbal die de maandagkrant rijk is. Maar vanmiddag ontstond er in de slotfase van dit duel bij een 2-2 stand wel héél veel tumult. Nadat de bezoekende doelman de bal buitentrapte omwille van een blessure bij een Houtem-speler, verwachtte men bij Sint-Denijs de bal netjes terug in ontvangst te mogen nemen. Maar dat was buiten thuisspeler Arno Van Der Schueren gerekend, die vriend en vijand verraste door de bal in doel te trappen.

Daarna gaan de poppen aan het dansen. De bezoekers uit Gent verwachten dat Houtem hen vrije baan zal verlenen om de stand terug in evenwicht te brengen maar niks is minder waar. Zowel op als naast het veld breekt de hel los en plots staan spelers en trainers neus aan neus met elkaar. Maar een doelpunt scoren lukt Sint-Denijs Sport dus niet meer. “Je merkte dat enkele thuisspelers zich schaamden om het gedrag van hun medespelers maar onder impuls van hun bank en bestuur, liet een hardnekkige groep ons niet toe om te scoren”, sakkert bezoekende spits Christophe Nicklaus.

Uiteindelijk zou Sint-Denijs de partij met slechts negen man op het veld eindigen. “De frustraties laaiden inderdaad op en onze doelman slikte terecht rood na een trap. Maar die tweede uitsluiting kwam wel na kwetsende en racistische opmerking aan het adres van Albert (Messanvi, nvdr.), logisch toch dat hij dan zijn zelfbeheersing verliest”, neemt Nicklaus zijn collega in bescherming.

“Ongezien”

“Ongezien, dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn 18 jaar als voorzitter”, fulmineert Filip Pieters. De preses van Sint-Denijs Sport schuwt alvast de zware beschuldigingen niet: “Dit heeft niks meer te maken met sportiviteit of fair-play, ik ben werkelijk gedegouteerd! De trainer, de spelers en het bestuur van Houtem hebben zich vandaag van hun smalste kant laten zien. Ik laat het er niet bij en zal namens de club zeker klacht neerleggen bij de KBVB.”

Bij Sint-Denijs heeft men alvast goede moed en zij verwijzen hierbij naar het bekerduel Lierse - Hedera Millen uit 2003. Toen oordeelde de KBVB alvast dat er een replay moest worden gespeeld nadat Lierse uit een gelijkaardige fase scoorde.

À la Jan Vertonghen

Elf jaar geleden scoorde Jan Vertonghen, toen nog in het shirt van Jong Ajax, op een gelijkaardige manier tegen Cambuur. De huidige mede-recordinternational scoorde per ongeluk de 3-0, terwijl hij eigenlijk de bal wilde teruggeven aan de doelman. Ter compensatie lieten de Amsterdamse beloften hun tegenstander toen wél tegenscoren.