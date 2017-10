Zijn dochter werd vermoord. Nu wil hij absoluut de reconstructie bijwonen. “Ik wil het zien om te kunnen begrijpen”

Gistel -

De West-Vlaamse bodybuilder Alexander Dean (24) moet over twee weken tijdens een reconstructie stap voor stap laten zien hoe hij zijn vriendin Mailys (18) en haar grootouders vermoord heeft. De vader van het meisje stáát erop om daarbij aanwezig te zijn. “Ik wil met mijn eigen ogen zien wat er is gebeurd. Of dat uiteindelijk een troost zal zijn, weet ik niet.”