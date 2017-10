Waarom de Vlaamse bingokoning 1,2 miljoen euro betaalt voor deze Mercedes

Knokke-Heist -

Nooit eerder is in België een wagen onder de hamer gegaan voor zoveel geld als tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist. De Belgische bingokoning Willy Michiels (80) – tot voor kort baas van het grootste gokimperium van ons land – legde 1,2 miljoen euro neer voor een Mercedes. “Die past wel in mijn collectie.”