Deze studente is de eerste ‘Miss Rolstoel’

Aleksandra Chichikova (23) uit Wit-Rusland studeert psychologie, zit in een rolstoel én is verkozen tot de eerste ‘Miss Wheelchair World’ ooit. Haar advies voor de wereld: “Vecht tegen je angsten.”

De nieuwe schoonheidswedstrijd, de eerste op wereldschaal, werd in Warschau, Polen, georganiseerd. Het doel van de wedstrijd was om “het beeld van vrouwen in rolstoelen te veranderen, zodat ze niet enkel beoordeeld worden op dat attribuut”, zei oprichtster en voorzitter van de jury Katarzyna Wojtaszek-Ginalska.

De kandidates stelden zichzelf voor in typische klederdracht van hun land, en voerden een uitgebreide choreografie uit, gekleed in avondkledij.

Lebohang Monyatsi uit Zuid-Afrika werd de eerste eredame, de Poolse Adrianna Zawadzinska tweede eredame.

Onze buurlanden Nederland en Frankrijk stuurden ook een kandidate, maar een Belgische deelneemster was er op deze eerste editie (nog) niet.