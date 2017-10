Paard slaat op hol en sleept twee andere dieren mee in afgrond

Maarkedal - In het Oost-Vlaamse Maarkedal is zondag een ongeval gebeurd met een koets. Daarbij kwamen drie paarden om het leven. Een ruiter raakte zwaargewond.

Een tiental ruiters waren op uitstap in de heuvelachtige gemeente. Ter hoogte van de Bossenaarstraat ging het mis. Een koets getrokken door een paard begon te slingeren en sloeg op hol op een kleine, licht dalende landweg. De koetsier kon er nog van de bok springen, de ruiters die ervoor reden proberen alles om het op hol geslagen paard te vermijden. In een zeer scherpe bocht ging het paard rechtdoor en daarbij sleurde het nog twee andere paarden mee de dieperik in. Een ruiter kon nog van zijn paard springen, de andere werd meegesleurd in de afgrond. Ze eindigden een paar meter lager tegen een kasseimuur, de drie paarden waren op slag dood. De ruiter moest bevrijd worden door de brandweer. Hij liep ernstige verwondingen op en werd meegenomen naar het ziekenhuis.