Lukaku krijgt in principe rust (om Mourinho te plezieren), Eden Hazard hoopt dat broer Thorgan mag starten

Manchester United-manager José Mourinho heeft zaterdag Portugees vloekend naar Bosnië-België gekeken. Marouane Fellaini blesseerde zich op het modderveld in Sarajevo aan de knie en is enkele weken buiten strijd. Zijn ploegmaat Romelu Lukaku trainde gisteren individueel na een enkelblessure, maar de kans is klein dat bondscoach Roberto Martinez hem morgen opstelt ­tegen Cyprus.

LEES OOK: Fellaini “enkele weken” out: geen Cyprus, maar vooral slecht nieuws voor Mourinho

Hinkend, met een beker pasta onder de arm, verliet Marouane Fellaini zaterdagavond het Grbavica-stadion in Sarajevo. Na een halfuur blesseerde de middenvelder zich aan de linkerknie en moest hij vervangen worden door Leander Dendoncker. Van de ontregelde organisatie bij de Belgen maakte Bosnië gebruik om twee keer te scoren.

Aanvankelijk werd gevreesd voor schade aan de buitenste knieband en een langdurige onbeschikbaarheid van de middenvelder. Maar gisteren bracht een scan aan het licht dat alleen de binnenste band is geraakt en dat Fellaini alleen maar een paar weken aan de kant staat. De Belgische teamdokters lichtten gisteren de medische staf van Manchester United in, vandaag meldt Marouane Fellaini zich terug bij zijn club. Voor zijn revalidatie keert hij mogelijk terug naar België.

De blessure van Fellaini komt ongelegen voor United omdat manager José Mourinho ook al Paul Pogba mist. Als vervanger van de Fransman scoorde Fellaini twee keer in de wedstrijd tegen Crystal ­Palace.

Met Witsel en Batshuayi?

Bovendien kampt ook die andere United-Belg in vorm, Romelu Lukaku, met een blessure. De spits bracht zijn enkelblessure weliswaar mee van zijn club, maar probeert bij de nationale ploeg weer fit te geraken.

Gisteren trainde Lukaku individueel op het veld. Hij maakt nog een waterkans om morgen tegen Cyprus te spelen, maar de verwachting is dat bondscoach Roberto Martinez het risico niet zal nemen. Al was het maar om Manchester United na de blessure van Fellaini niet nog verder in last te brengen. Voor de interlands zei Mourinho dat het Martinez’ beslissing zal zijn om Fellaini en Lukaku te gebruiken. De Spanjaard wil het vertrouwen van de Portugees beslist niet beschamen.

De vervanger van Fellaini tegen Cyprus is logischerwijze Axel Witsel, die terugkeert uit schorsing. Michy Batshuayi scoorde in Bosnië en zou morgen opnieuw in de spits kunnen starten.

Eden Hazard: “Hopelijk mag Thorgan Carrasco vervangen”

Yannick Carrasco liep in Bosnië ­tegen een gele kaart aan en is geschorst tegen Cyprus. Omdat Jordan Lukaku geblesseerd is uitgevallen zijn er twee opties om de Atlético-speler te vervangen op links: Nacer Chadli, die in de oefenwedstrijd in Rusland een geslaagde test aflegde op die positie, en Thorgan Hazard, die bij Borussia Mönchengladbach het seizoen begon op de linkerkant in een 4-4-2-opstelling.



“Ik hoop dat Thorgan Yannick mag vervangen”, zegt Eden Hazard. “We hebben al eens samengespeeld bij de Rode Duivels, maar nog nooit van bij de start. Thorgan maakt een goeie indruk op training en heeft de bagage om de volledige flank voor zijn rekening te ­nemen.”



“Ik ben er klaar voor”, bevestigt Thorgan Hazard. “Ik heb defensief vooruitgang gemaakt, want dat is verplicht in Duitsland. En ik ben het nu ook gewend om veel heen en weer te lopen. Nacer Chadli is ook een kandidaat, de coach zal beslissen.”