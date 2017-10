ANALYSE. Spektakelmatch zet sterke en zwakke punten van Rode Duivels nog meer in de verf

De Rode Duivels toonden een heel sterke offensieve kracht en zetten in Bosnië ook stappen vooruit op het vlak van wedstrijdmentaliteit, een zwak punt dat bondscoach Roberto Martinez aan het uitvegen is. Defensief is onze nationale voetbaltrots echter kwetsbaar, zeker als ons land straks op het WK tegen toplanden uitkomt. Daar wilde Martinez gek genoeg niet over praten.