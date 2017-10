Niet verliezen en veel scoren: wat staat er voor de Rode Duivels nog op het spel tegen Cyprus?

Er is nog maar één voorwaarde opdat België zeker reekshoofd is op de WK-loting op 1 december in Moskou: het mag morgen niet verliezen tegen ­Cyprus. Ook bij verlies is de kans nog redelijk groot dat ons land als reekshoofd naar Rusland vertrekt, maar dan zullen we dat pas in november weten.

België België Cyprus Cyprus tegen Cyprus blijven Duitsland en Brazilië boven België op de FIFA-ranking, waarvan de eerste zeven samen met ­organisator Rusland straks zeker reekshoofd zijn. Argentinië en Portugal kunnen de Duivels voorbijsteken, ­afhankelijk van hun komende wedstrijden. Beide landen zijn echter nog niet gekwalificeerd. Polen en Zwitserland kunnen ons bij een gelijkspel voorbijsteken, maar de Zwitsers zijn nog niet geplaatst. In het allerslechtste geval zakken de Duivels dus naar de zevende plaats op de FIFA-ranking, net genoeg om nog reekshoofd te zijn.

Bij verlies tegen Cyprus kunnen ­Peru, Polen, Zwitserland, Chili, Ierland en Frankrijk België voorbijsteken en kunnen we uiteindelijk nog naar de tiende plaats op de FIFA-ranking ­zakken.

Doelpuntenrecord?

En dan is er nog het doelpuntenrecord. Sinds gisteren heeft Duitsland het doelpuntenrecord in de WK-kwalificiatierondes: de wereldkampioen won zondagavond in Kaiserslautern ook de laatste groepswedstrijd, met 5-1 van Azerbeidzjan, en voerde de productie in groep C zo op naar 43 treffers en een doelsaldo van plus 39. Daarmee nam de Mannschaft het Europese kwalificatierecord over van Spanje, dat 42 keer scoorde in de reeks richting het EK van 2000.

België staat nu op 39. Dat wil dus zeggen dat de Rode Duivels vier keer moeten scoren tegen Cyprus en ondertussen moeten hopen dat Spanje tegen Israël geen doelpunt meer maakt want de Spanjaarden staan voorlopig op 38 doelpunten.

Concreet: van zodra dat de Belgen vier keer scoren tegen Cyprus en dat Spanje tegen Israël geen doelpunt meer maakt, zijn ze niet alleen reekshoofd maar mogen ze met een record op zak naar Rusland.