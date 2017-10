Computer selecteert het nationale elftal voor het WK 2026: dit zijn de Duivels van detoekomst

Bondscoach Roberto Martinez volgt 57 spelers die nu of later in aanmerking kunnen komen voor de Rode Duivels. Overbodig werk. Op basis van de statistieken kan nu al voorspeld worden welk basiselftal België zal hebben op het WK 2026. Kijkend naar de potentiële SciSkill-index voor spelers die momenteel jonger zijn dan 23 jaar berekenden wij onze nationale ploeg van de toekomst. En in die 4-3-3 van bondscoach Statistiek zitten wel een paar verrassingen.