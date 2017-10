Dolverliefd vloog Sophie meer dan 600 kilometer om haar vakantieliefde te ontmoeten. Maar toen ze aankwam, kreeg ze dit bericht

Sophie was tijdens haar vakantie in Barcelona tot over haar oren verliefd geworden op de Nederlandse Jesse. De twee hadden er een romance gekregen na de aanslag in augustus en Sophie had er heel wat voor over om hem nog eens terug te zien. Speciaal voor hem vloog ze naar Amsterdam, om de volgende morgen meteen terug te vliegen na een wreed bericht van Jesse.

De Britse Sophie Stevenson had in Barcelona een korte romance gekend met de 21-jarige Nederlander Jesse Mateman. De twee hadden steun gezocht bij elkaar nadat terreur de stad had opgeschrikt. Barvrouw Sophie vloog deze maand meer dan 600 kilometer van het Verenigd Koninkrijk naar Amsterdam om Jesse terug te zien, maar eenmaal aangekomen, kreeg ze een bericht dat ze nooit had kunnen verwachten.

Jesse was er in eerste instantie mee akkoord gegaan om Sophie nog eens te ontmoeten, maar op de dag van haar landing in Nederland, bedacht hij zich en stuurde hij haar een wreed bericht: “You were pigged.” Wat zoveel betekent als: “we hebben een grap met je uitgehaald waarbij een jongen het lelijke, dikke meisje moet versieren.”

Jesse volgde het berichtje op met: “Het was allemaal een grap.” Sophie stuurde nog terug hoe hij zo wreed kon zijn, maar besloot Jesse kort daarna te blokkeren. Ze boekte meteen haar vluchten om en vloog de volgende ochtend weer naar huis.