Megadeal voor bpost: “Grote sprong voorwaarts”

Postbedrijf bpost trekt op overnamepad in de Verenigde Staten. Het neemt er Radial, een grote logistieke dienstverlener op de markt van de e-commerce, volledig over voor 820 miljoen dollar (ongeveer 700 miljoen euro).

Radial, gevestigd in de oostelijke staat Pennsylvania, stelt 6.700 mensen tewerk (uitgedrukt in voltijdse equivalenten). Het bedrijf verwerkte vorig jaar in zijn 24 distributiecentra meer dan 306 miljoen pakjes en verwacht dit jaar een omzet van circa 1 miljard dollar.

De overname, die vermoedelijk in het laatste kwartaal van dit jaar rond zal zijn, “versnelt de expansie van de logistieke dienstverlening voor e-commerce” van bpost, zo staat maandagochtend in een persbericht. “Deze overname betekent een grote sprong voorwaarts voor bpost en is van cruciaal belang om een leidende speler te worden in de logistieke dienstverlening voor e-commerce, zowel in de Benelux en Europa als wereldwijd”, wordt bpost-topman Koen Van Gerven geciteerd.

De transactie zal een positieve impact hebben op de winst per aandeel van bpost vanaf 2020.

Beleggers werden niet euforisch van de aangekondigde overname. Het aandeel bpost noteerde rond 9.45 uur met een verlies van 1,3 procent. Dat was het slechtst presterende aandeel binnen de Brusselse sterindex Bel20.

Het is niet de eerste stap van bpost in de Verenigde Staten. Begin 2013 verwierf het een meerderheid van de aandelen (51 procent) in het Amerikaanse postbedrijf Landmark Global.