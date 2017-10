“Blunder van de eeuw” uit Nederland wordt wereldnieuws: niemand snapt hoe speler dit nog kon missen...

Sinds gisteren is Dennis van Duinen wereldberoemd. Helaas niet iets om fier op te zijn: de linksback bij de Friese voetbalclub Harkemase Boys werd immers wereldnieuws na een ongelofelijke blunder. “Pijnlijk om naar te kijken”, klinkt het. En dat kan de voetballer alleen maar beamen...

Het duel in de Derde Divisie tussen Harkemase Boys en SV Capelle leek gespeeld toen Dennis van Duinen bij een 2-0 voorsprong dankzij een flater in de bezoekende defensie alleen op doel af kon lopen. Maar de linksachter trapte hoog over. Tot overmaat van ramp zouden de Harkemase Boys het duel ook nog eens met 2-3 verliezen...

“Ik was helemaal niet bezig met missen”, reageerde Van Duinen in het Algemeen Dagblad. “Ik wilde de bal hoog binnenschieten en ik was eigenlijk al bezig met juichen. Maar de bal kwam op een polletje… De volgende keer loop ik met de bal over de doellijn en juich ik pas als ik zeker weet dat-ie zit...”

This is hard to watch... https://t.co/Izp6UF3WAW — ESPN FC (@ESPNFC) 8 oktober 2017