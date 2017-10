“Don’t die for me Argentina”: overheid geeft nerveuze Argentijnse fans opmerkelijk advies voor WK-wedstrijd

De voetbalfans in Argentinië staan stijf van de stress. Hun nochtans super getalenteerd nationale elftal staat dinsdag voor dé match van de waarheid tegen Ecuador. Bij een niet gunstige resultaat : geen WK voor Lionel Messi en co. De zenuwen staan gespannen en dus komt de overheid met enkele opvallende waarschuwingen.

Het Ministerie van Volksgezondheid had al eens een lijst met voorzorgsmaatregelen uitgebracht. In 2014, vlak voor de WK-finale tegen Duitsland. Nu doet ze dat dus opnieuw. “De passie wanneer men dergelijke wedstrijd bekijkt kan bij mensen met hartproblemen leiden tot hartaanvallen. De emotionele stress verhoogt namelijk die risico’s, zoals verschillende studies aangetoond hebben”, aldus de Argentijnse overheid.

En dus worden bepaalden zaken best vermeden tijdens de wedstrijd. “Alcoholische en suikerrijke dranken laat je best links liggen, net als vetrijk voedsel en mozzarella. We raden voetbalfans aan om aardappelen te eten en te kiezen voor soepstengels of wortelen in plaats van chips,” klinkt het.

Verder raadt het ministerie supporters aan om “actieve pauzes” te nemen tijdens de wedstrijd. Zoals rechtstaan, armen en benen regelmatig bewegen, en gaan wandelen tijdens de rust. Kijken wat dat allemaal geeft wanneer of Messi en co. spelen voor hun WK-ticket...