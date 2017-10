Marc Jacobs heeft het helemaal gehad met de kritiek op zijn creatieve keuzes

Toen Marc Jacobs vorig jaar blanke modellen de catwalk opstuurde met dreadlocks leverde hem dat heel wat kritiek op. Het zou volgens de criticasters namelijk gaan om een kapsel dat traditioneel toebehoort aan zwarte vrouwen en mannen. De Amerikaanse modeontwerper heeft het er echter helemaal mee gehad en gaf in een toespraak zelfs aan dat hij het gevaarlijk vindt dat zijn creatieve keuzes steeds weer in vraag worden gesteld.

Er wordt steevast met een vergrootglas gekeken naar wat de modehuizen en ontwerpers de catwalk opsturen en de promotiecampagnes die ze lanceren en niet zelden worden ze daar ook op afgerekend. Te magere modellen, te weinig diversiteit, en als er al sprake is van diversiteit dan worden toch meestal blanke modellen opgevoerd. Marc Jacobs heeft het in elk geval gehad met wat hij "politieke correctheid" noemt.

In een toespraak in Oxford Union, een debatvereniging die verbonden is aan de Oxford University, kwam hij bijzonder scherp uit de hoek en dat naar aanleiding van de kritiek die hij zelf kreeg omdat hij vorig jaar voornamelijk blanke modellen met dreadlocks de catwalk opstuurde tijdens de modeweek in New York.

Buiten de lijntjes kleuren

"Ik denk dat het heel gevaarlijk is om te zeggen: 'Dit mag je niet gebruiken, daar mag je niet naar kijken, daar mag je niet van lenen en daar mag je je niet door laten inspireren'. Het is die mentaliteit waarbij je niet buiten de lijntjes mag kleuren, maar ik begrijp die mentaliteit niet en ben van mening dat het zelfs een gevaarlijke manier van denken is", stak hij van wal. "Ik wou daarmee helemaal niet zeggen dat daar de oorsprong van dreadlocks lag, maar toch veroorzaakte het heel wat controverse."

Woede

Jacobs reageerde toen zelf op die controverse door op sociale media vervolgens luidop de vraag te stellen of het dan wel ok is dat zwarte vrouwen hun haar ontkrullen; "Ik reageerde uit woede omdat ik me aangevallen voelde voor iets waarvan ik dacht dat het mijn recht was om het te doen. Ik ben van mening dat creatieve mensen geen grenzen opgelegd mogen worden en ik blijf bij dat standpunt."