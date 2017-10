Eerste tien genomineerden voor de Gouden Bal zijn bekend, met één Belg

Binnenkort weten we wie de prestigieuze Ballon d’Or of Gouden Ball wint. Organisator France Football maakt doorheen de dag alle 30 kandidaat-winnaars bekend. De eerste tien kennen we intussen.

Het Franse sportmagazine begon de dag met de bekendmaking van Neymar (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Luka Modric (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea) en Marcelo (Real Madrid) als kanshebbers voor misschien wel de belangrijkste individuele trofee in het voetbal.

Op de middag werd die lijst van vijf aangevuld met vijf nieuwe namen, met daarbij één Belg: Dries Mertens (Napoli). De andere vier zijn Sergio Ramos (Real Madrid), Luis Suarez (Barcelona), Jan Oblak (Atlético) en Philippe Coutinho (Liverpool).

Later vandaag zullen naar alle waarschijnlijkheid ook topfavorieten Cristiano Ronaldo (die Gouden Bal vorig jaar won) en Lionel Messi genomineerd worden. Net als stervoetballers als Gianluigi Buffon, Toni Kroos, Luis Suarez, Eden Hazard en Kevin De Bruyne.

The first 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Neymar, Luka Modric, Paulo Dybala, Marcelo, N’Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/QnyakD9bhw — France Football (@francefootball) 9 oktober 2017

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Dries Mertens #ballondor pic.twitter.com/E7IiXYFcHj — France Football (@francefootball) 9 oktober 2017