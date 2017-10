Burkina Faso voelt zich benadeeld in strijd om WK-ticket en trekt naar TAS

De voetbalbond van Burkina Faso gaat in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond (FIFA) om de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Zuid-Afrika en Senegal te laten herspelen. Burkina Faso, dat in dezelfde WK-kwalificatiegroep zit, voelt zich hierdoor benadeeld.

Begin september besliste de FIFA dat de bewuste wedstrijd overgedaan moest worden wegens “wedstrijdmanipulatie”. Op 12 november 2016 won Zuid-Afrika in Polokwane met 2-1 van Senegal, maar de Ghanese ref Joseph Lamptey floot ten onrechte een strafschop voor de Bafana Bafana. Sindsdien is Lamptey voor het leven geschorst, een sanctie die door het TAS werd bevestigd.

Het duel tussen Zuid-Afrika en Senegal wordt op 10 november opnieuw gespeeld in Polokwane.

In groep D van de Afrikaanse kwalificaties leidt Senegal met acht punten. Burkina Faso en Kaapverdië tellen zes punten. Zuid-Afrika is laatste met vier punten. Senegal en Zuid-Afrika hebben nog twee wedstrijden voor de boeg, Burkina Faso en Kaapverdië één. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Rusland.