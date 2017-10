Topspits Aubameyang mist WK en wijst daarvoor met beschuldigende vinger naar... een fruitsapje

Gabon is uitgeschakeld voor het WK voetbal en dus zullen we superster Pierre-Emerick Aubameyang niet in actie zien in Rusland. De spits van Borussia Dortmund wees daarvoor met een beschuldigende vinger naar... een fruitsapje.

Marokko won zaterdagavond dankzij een hattrick van Khalid Boutaib met 3-0 van Gabon en blijft zo in de running voor een WK-ticket. De Noord-Afrikanen springen over Ivoorkust (8 punten) naar de leiding in groep C met 9 punten. De laatste groepswedstrijd op 6 november is een ontmoeting tussen Ivoorkust en Marokko, Marc Wilmots en zijn team hebben dan wel het thuisvoordeel.

Gabon verloor dus de wedstrijd van de laatste kans en is uitgeschakeld. Aubameyang wees met een beschuldigende vinger naar een fruitsapje: “Ongelofelijk: op de dag van de wedstrijd had de helft van de ploeg en de staf buikpijn... Dat verdomde fruitsap deze ochtend”, tweette hij.

Moitié de l'équipe + le staff mal de ventre incroyable le jour du match ah non c'est fort quel sacré jus d'orange ce matin — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 7 oktober 2017

Hij kreeg echter meteen lik op stuk van de Marokkaanse kapitein: “Het was niet het fruitsap, het was de thee!”