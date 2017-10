Haar vrienden waren de oorzaak van haar gewicht, dus gebruikte Charlotte hen om 30 kilo af te vallen

Charlotte was altijd slank geweest en sportte geregeld, tot een uitgebreid sociaal leven met talrijke etentjes haar als vroege twintiger deed aankomen. Ze stopte met sporten en at regelmatig uit, om thuis vaak nog een pizza in de oven te stoppen. Haar toenemende gewicht maakte haar ongelukkig, maar het was pas toen de diagnose ‘obesitas’ viel, dat de alarmbellen echt begonnen te rinkelen.

De Britse Charlotte Mears kwam als vroege twintiger heel wat kilo’s aan. Waar ze vroeger vaak tijd doorbracht in de fitness, was ze geheel gestopt met sporten en in haar vrije tijd ging ze vaak met vrienden op restaurant. Thuis was het vooral fastfood wat op tafel kwam.

Op een zeker moment bereikte ze een gewicht van 95 kilogram, te veel voor haar 1.67 meter. De dokters vertelden haar dat ze aan obesitas leed, waarna Charlotte besloot dat het tijd was voor actie.

“Ik was het beu om me ongezond te voelen, dus zocht ik andere verhalen van gewichtsverlies op Instagram en zo raakte ik geïnspireerd”, vertelt ze aan Daily Mail. “Ik weet dat mensen zeggen dat je gelukkig moet zijn met je lichaam, welk maatje je ook hebt, maar ik was dat niet.”

(lees hieronder verder)

Foto: Facebook

“Nu voel ik me veel beter. Ik heb veel meer energie en ik voel dat ik altijd op stap kan gaan”.

Dat was ooit wel anders. De 27-jarige fitnessfanate vertelt over haar oude eetgewoonten: “Ik ging vaak Chinees eten. Ongeveer twee keer per week ging ik uit eten, en daarnaast kookte ik ook heel ongezond. Ik sportte niet meer en begon gewoon meer en meer te eten.”

Toen ze haar maximumgewicht bereikte, sloeg ze regelmatig het ontbijt over, at ze doorheen de dag volop koekjes en taart om af te sluiten met ongezonde maaltijden als pizza of frietjes. Haar gewicht was de hoogte in gegaan, haar zelfvertrouwen had ondertussen de omgekeerde beweging gemaakt.

Geïnspireerd door anderen op Instagram begon ze aan haar afvalkoers. Ze begon te ontbijten met havermout en fruit, at enkel nog kip en groenen als lunch en zorgde ervoor dat ze ’s avonds gezond kookte. “Ik drink ongeveer vijf liter per dag, en ik eet veel fruit of drink smoothies als snack.”

(lees hieronder verder)

Foto: Facebook

Naast een gezondere voeding wist ze ook haar sportroutine weer op te pikken. Iets waar ze ook haar vriendinnen bij betrekt. In plaats van samen uit eten te gaan en zo bij te praten, gaan ze nu samen wandelen. Evenveel tijd voor praatjes, meer beweging. In het weekend gaat ze nog wel eens uit eten, maar in de week probeert ze dat dan te compenseren door gezond te eten.

“Neem het gewoon dag per dag, maaltijd per maaltijd”, adviseert ze anderen die willen afvallen. “En als je zondigt, straf jezelf dan niet te hard. Probeer gewoon jezelf weer op te pikken. Het is het makkelijkst als je met iets sociaals en haalbaars begint. Ik deed het door te gaan wandelen met mijn vrienden omdat ik wist dat dat iets was dat ik kon volhouden.