GERUCHTEN. Bod op komst voor Teodorczyk, goed nieuws voor Fellaini, Neymar niet langer duurste speler?

Het voetbalseizoen mag dan in volle gang zijn, de geruchtenmolen neemt nooit een te lange pauze. Zo kan Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk rekenen op Engelse interesse, terwijl Barcelona zich aan een recordbod kan verwachten voor Lionel Messi.

Vorig seizoen kroonde ‘Teo’ zich tot topschutter in de Jupiler Pro League met 27 doelpunten voor paars-wit. Dit seizoen vergaat het de 26-jarige Pool voorlopig minder met twee doelpunten in acht wedstrijden. Toch kan hij volgens The Mirror rekenen op stevige Engelse interesse. In de zomer werd Teodorczyk gelinkt aan Liverpool en West Ham, en de Hammers zouden nu een bod overwegen.

West Ham, de club van voormalig Anderlecht-speler Cheikhou Kouyaté, zou volgens de Britse krant scouts gestuurd hebben naar de Champions League-wedstrijd van Anderlecht tegen Celtic (0-3 verlies). De Hammers zouden nu zelfs bereid zijn om in januari een bod uit te brengen “op de spits met een marktwaarde rond de 8 miljoen euro”. Volgens The Mirror zou Anderlecht minder sterk staan om een bod te weigeren door de zwakke seizoensstart, zowel in de competitie als in de Champions League.

Nog volgens The Mirror gaat Marouane Fellaini een contractverlenging krijgen bij Manchester United. Dat hangt al een tijdje in de lucht, maar volgens Engelse media wilden de Red Devils hun ‘Big Fella’ slechts een contract van één jaar aanbieden. Omdat hij dit jaar dertig wordt. Dat was niet naar de zin van de Rode Duivel en dus sleepten de onderhandelingen aan. Er lijkt echter licht aan het einde van de tunnel. Fellaini is te belangrijk voor José Mourinho en dus overweegt United een contract van twee seizoenen mét optie voor een derde.

Lionel Messi. Foto: AFP

Man City at work

De club mag dan wel uitstekend begonnen zijn aan het seizoen, Manchester City kijkt altijd naar de toekomst. Verschillende topspelers werden afgelopen zomer gelinkt aan de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. Waaronder Arsenal-sterspeler Alexis Sanchez. Die heeft geen enkele intentie om een contractverlenging te tekenen in Londen en kan volgende zomer dus gratis weg. Dat wil Arsenal vermijden en daarvan wil Man City profiteren door in januari een bod van 29 miljoen op tafel te leggen. Dat meldt The Daily Mail.

Mochten de Citizens Alexis kunnen binnenhalen in januari, lijkt het tijdperk van Sergio Aguëro voorbij in Manchester. The Daily Mail claimt echter dat de Argentijn in dat geval meteen richting de Serie A kan trekken. AC Milan wil Agüero namelijk doodgraag in huis halen en heeft voor hem 22 miljoen over.

Een andere naam die circuleert in Manchester is die van Lionel Messi. De Argentijn zou dicht bij een nieuw contract staan bij Barcelona maar er is nog altijd niets officieel aangekondigd. Volgens het Spaanse AS denkt Man City dan ook serieus na over een recordbod voor de Argentijn, die in het verleden grote successen boekte met Pep Guardiola. Messi heeft een afkoopclausule van 300 miljoen maar City zou 400 miljoen overhebben voor de 30-jarige aanvaller. De Citizens zouden zelfs al contact gehad hebben met de entourage van Messi.

Coutinho (rechts) met Neymar bij Brazilië. Foto: EPA-EFE

Barcelona vs PSG

Intussen speurt Barcelona zelf de transfermarkt af. Volgens het Spaanse Sport zouden ze wild zijn van Tottenham-speler Dele Alli. Hun eerste optie zou nog steeds Liverpool-sterspeler Coutinho zijn, maar het blijft de vraag of die weg mag bij de Reds. Alli zou het eerste alternatief zijn voor Barça, zeker omdat volgens dezelfde bron PSG 150 miljoen veil heeft voor Coutinho. Een transfer waarvoor boezemvriend Neymar reeds contact opgenomen heeft met de ploegmaat van Simon Mignolet.

Ook Anthony Martial wordt gelinkt aan Barcelona. Volgens Mundo Deportivo zijn ze in Catalonië al langer overtuigd van het grote talent van de Fransman van Man United en willen ze hem graag losweken bij de Red Devils. Martial werd ook al gelinkt aan, wie anders, PSG maar kan volgens The Mirror ook rekenen op interesse van Arsenal. De Gunners zien Martial als de ideale opvolger van Alexis Sanchez, terwijl ze ook interesse zouden hebben in MLS-speler Miguel Almiron.

PSG is verder op zoek naar een nieuwe doelman en Le10Sport weet dat de Franse topclub denkt aan niemand minder dan David De Gea. De Spanjaard van Man United staat al langer op de verlanglijst van Real Madrid, maar kan nu dus ook naar Parijs. PSG zou de vraagprijs van 111 miljoen voor Atlético-doelman Jan Oblak veel te hoog vinden.

James Rodriguez. Foto: Photo News

“James wil weg”

De uitleenbeurt van James Rodriguez bij Bayern is nog geen gigantische succes gebleken. Coach Carlo Ancelotti werd na tegenvallende resultaten ontslagen en dat is blijkbaar niet naar de zin van de Colombiaan. Volgens Diario Gol wil James daardoor zelfs weer weg bij der Rekordmeister, om dus vervroegd terug te keren naar Real Madrid.

De Koninklijke zelf wordt gelinkt aan een nieuwe rechtsback: Alvaro Odriozola. De 21-jarige Spanjaard maakte afgelopen vrijdag zijn debuut voor de Spaanse nationale ploeg en speelde een puike match. Odriozola heeft bij Real Sociedad, de ploeg van Adnan Januzaj, een afkoopclausule van 40 miljoen en die zou Real volgens AS “doenbaar” vinden.

Nog een opvallend gerucht van Diario Gol. Volgens hen zou Luka Modric “gevoelige informatie lekken” richting José Mourinho omtrent de sfeer in de kleedkamer bij Real. De Portugees zou die informatie vervolgens kunnen gebruiken om Gareth Bale naar Man United te halen.