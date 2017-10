Alarmerende cijfers voor Belgisch talent in Jupiler Pro League? Buitenlanders krijgen veel meer speelkansen

Het is een onderwerp dat de voetbalharten altijd beroert: het aantal buitenlanders bij een club of in een competitie. Daarom heeft het CIES Football Observatory een lijst gemaakt met clubs uit 31 landen en die gerangschikt op basis van het aandeel minuten dat buitenlanders dit seizoen speelden.

Opvallend is dat drie Cypriotische clubs de ranglijst aanvoeren. Apollon Limassol leidt de dans omdat buitenlandse spelers er liefst 98,9 procent van de minuten speelden dit seizoen. Anorthosis (95,3) en AEK Larnaca (91,5) vervolledigen het Cypriotische podium.

De Turkse topclub Galatasaray strandt op een vierde plek met 90,6 procent minuten voor buitenlanders, voor Belgenclub Chelsea met 90,4 procent. Daarvoor zijn onder andere Eden Hazard en Thibaut Courtois mee verantwoordelijk. Het APOEL Nicosia van Igor de Camargo is zesde met 88 procent.

Na een aantal minder bekende ploegen komen we op de 14e plaats de eerste Belgische club tegen: AA Gent. Bij de Buffalo’s speelden de niet-Belgen dit seizoen 84,6 procent van alle minuten. Gent doet het ‘beter’ dan onder andere Arsenal (84,1), Napoli (82,1), Lazio (80,1), Inter (79,8) en Man City (78,4).

De tweede Belgische club is Charleroi op een 24e plaats en een minutenaandeel van de buitenlanders van 79,6 procent. Waasland-Beveren haalt het Belgische podium met 76,5 procent. Tussen beide clubs bevinden zich onder andere het AS Roma van Radja Nainggolan (78,3), het Man United van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini (77,6), en het Belgisch getinte Olympiakos (76,9).

Bij topclubs Liverpool en Juventus spelen buitenlandse spelers 73 procent van alle minuten, net iets meer dan bij Standard (71,5), Anderlecht (71,4), Genk (70,2), Eupen (69,6) en Oostende (68,7). Deze Belgische clubs doen het echter ‘beter’ dan onder andere PSG (65,4) en Tottenham (64,6). Opvallende afwezigen in de top 100 zijn Real Madrid, Barcelona en Bayern.

Als er gekeken wordt naar het minutenaandeel van buitenlandse spelers per competitie komt de Jupiler Pro League uit op een vierde plaats met 61 procent. De Belgische competitie heeft enkel Cyprus (80,2), Turkije (73,3) en Engeland (61,2) voor zich. Dan doet Nederland het op dit vlak een stuk beter met slechts 34,2 procent. Net als Frankrijk met 36,3 procent en Spanje met 39,4 procent. De Serie A zit aan 55,1 procent minuten voor niet-Italianen.