Vermoedelijke aanrander uit ‘Faroek’ is opgepakt

Roeselare - In Roeselare is zondagavond een man opgepakt die gezocht werd in een aanrandingszaak van afgelopen zomer. In de laatste week van september werden camerabeelden van de verdachte getoond in het opsporingsprogramma ‘Faroek’ op VTM. Nu is een verdachte opgepakt, zo bevestigt het parket van Kortrijk.

“De verdachte wordt momenteel verhoord. Het is nog niet duidelijk of hij in aanmerking komt voor deze feiten”, zegt woordvoerder Tom Janssens van het parket van Kortrijk.

In de nacht van zaterdag 22 juli werd een meisje uit Roeselare omstreeks 1.15 uur door een man aangevallen nabij De Bonte Os, het hotel op de hoek van de Sint-Hubrechtsstraat en de Steenhouwersstraat. In het programma ‘Faroek’ op VTM werden eind september camerabeelden getoond van de feiten en van de dader in de hoop de dader te vinden. Want het onderzoek zat muurvast.

Op de camerabeelden is te zien hoe een meisje zich losrukt van haar belager. Andere camerabeelden tonen dan weer hoe klanten zich ontfermen over het meisje dat in paniek hulp probeert te zoeken in het hotel. Ook de dader komt meermaals in beeld.

Nu is er dus een verdachte opgepakt. Meer details volgen in de loop van de dag.