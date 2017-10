Noorse voetbalvrouwen krijgen evenveel als de mannen: “Ik kan wel huilen, respect!”

De vrouwelijke internationals in Noorwegen krijgen voortaan evenveel premies uitbetaald als hun mannelijke collega’s wanneer ze voor het nationale elftal spelen. “Noorwegen is een land waar gelijkwaardigheid erg belangrijk is”, zegt Joachim Walltin van de Noorse spelersvakbond.

De Noorse voetbalbond bereikte zaterdag een akkoord met de spelersvakbond. De mannen staan voortaan een deel van de inkomsten uit commerciële activiteiten af, waardoor de vrouwen evenveel geld krijgen voor hun verplichtingen tijdens een interland.

De vrouwen hebben nu ongeveer 600 000 euro in plaats van 300 000 euro ter beschikking, evenveel als de mannen. “Het is goed voor ons land en voor de sport dat de mannen en vrouwen voortaan evenveel geld krijgen van de bond”, zegt Walltin.

Volgens Walltin moeten de details nog worden uitgewerkt. ‘Het nieuwe systeem zal zeker een verschil maken voor de vrouwen. Ze zullen waarschijnlijk uitbetaald worden naargelang het aantal activiteiten waaraan ze deelnemen’, aldus Walltin. De mannen worden jaarlijks betaald.

“Pionier”

Caroline Graham Hansen, speelster voor het Noorse nationale vrouwenteam, uitte haar dank aan het mannelijke team via Instagram. “Jullie voelen dit waarschijnlijk niet op het einde van de maand, maar dit betekent alles voor ons. Ik kan wel huilen, omdat jullie zo sterk geloven in gelijk loon. Bedankt om het makkelijker te maken om onze dromen te realiseren. Respect.”

De mannelijke aanvoerder van het nationale team Stefan Johansen is blij dat ze konden meewerken. ‘Dit is hoe het moet zijn, het zal hen veel helpen. We willen dat Noors voetbal beter wordt, en de vrouwen zijn belangrijk voor ons.’ Verdediger Tore Reginiussen stem in. ‘De verdeling zal gelijk zijn, dat is heel belangrijk.’