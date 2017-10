Britse krant tipt jeneverfestival ‘one hour from Brussels’

Elk jaar tijdens het derde weekend van oktober staan in Hasselt de Jeneverfeesten op de agenda en dat is dit keer ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De Britse krant The Guardian omschrijft het als een "festival waar de gin uit de fonteinen loopt".

De Britten zijn dol op gin, maar haalden de mosterd voor hun bekende drankje in de zeventiende eeuw wel bij de jenever uit de lage landen. Bij The Guardian zijn ze in elk geval de roots van hun geliefkoosde spirit niet vergeten en dus wordt ook de aandacht gevestigd op de jaarlijkse Jeneverfeesten in Hasselt. Het omschrijft de Limburgse hoodstad als een "met kastelen bezaaid landschappen met weelderig groen en boomgaarden dat op een uurtje treinen van Brussel ligt".

Dat Hasselt het epicentrum van de jenever is, heeft het onder andere te danken aan de aanwezigheid van het Nationaal Jenevermuseum in de Witte Nonnenstraat, weet de The Guardian voorts nog. Bovendien is het ook aangenaam verrast dat er op 14 en 15 oktober door de bronzen fontein van Het Borrelmanneke jenever zal stromen. Daarnaast rijdt er ook een jenevertram rond, komt er een fanfare langs en zijn er heel wat pop-upbars die natuurlijk jenever schenken.

